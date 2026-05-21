España busca convertirse, en tres años, en el primer fabricante de coches de Europa

El trabajo sobre la cadena de valor, la inversión en tecnología y el impulso industrial son los ejes sobre los que se vertebra el futuro el sector de la automoción en España, en un momento que el mercado europeo ha hecho 'click' en referencia a la adopción del vehículo eléctrico. Así se desprende de la primera etapa del 'tour' que el presidente de Anfac (la patronal de los fabricantes), Josep María Recasens, ha iniciado por las comunidades autónomas para exponer el Plan España Auto 2030. Mañana 'actúa' en Navarra.

Barcelona ha sido el punto de partida en un evento organizado por el Clúster de Automoció en Casa Cupra Raval, que ha contado con la presencia del President de la Generalitat, Salvador Illa, el Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, el CEO de Seat S.A., Markus Haupt, el presidente de Sernauto (y Ficosa), Javier Pujol y el Conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, entre otros, confirmando la sinergia entre instituciones, fabricantes y proveedores para llevar adelante este "plan de país".

Salvador Illa y Markus Haupt en Casa Cupra Raval / Jordi Otix

El apoyo de todos se revela clave, según el secretario de Estado, para que el sector avance. "Se está trabajando en muchos frentes, podríamos decir que estamos en construcción para convertirnos en el primer fabricante de coches de Europa en tres años", afirmó García Brustenga.

Plan holístico en integral

Tal y como apuntaba hoy en una entrevista exclusiva en El Periódico, Josep María Recasens ha puesto énfasis en explicar las claves que supona la hoja de ruta del plan sectorial. "Un plan que es agnóstico, holístico, integral, alejado de posiciones políticas, porque es industrial, social, laboral y tecnológico", ha señalado el presidente de Anfac (y de Renault España). "Continuamos en un contexto de incertidumbre global, con más retos que nunca, y todos ellos de forma simultánea, en que es muy difícil predecir cuál va a ser el futuro. Pero creo que en el mundo de la transformación de la movilidad, tomando como buque insigna el vehículo eléctrico, se ha hecho 'click' en la mayor parte de países de Europa", admite Recasens.

"Este es un plan inclusivo con los territorios. Y España está preparada", afirma el también responsable de estrategia mundiald de Renault Group. "El sector está acostumbrado a la competitivida pero nunca había asumido un reto con tantos frentes simultáneos a la vez. La tecnología y la reglamentación marcan el camino, porque el vehículo eléctrico no es una carrera al sprint, sino que es un marathon. El mimetismo juega un pape clave, y con el cambio de chip en el consumidor se va hacia un escenario en el que si mantenemos el ritmo de inversión tecnológico podremos hacer grandes cosas, todos juntos", explica Recansens. "Es muy importante invertir en chapa y plástico, sí, pero más importante es invertir en intangible, innovación, talento, para marcar la diferencia. Y aquí se hace. La inversión en intangibles e integración tecnológica del tejido multiplicará por cinco el retorno a la economía catalana durante la próxima década", ah explicado poniendo en valor el papel de Catalunya.

Salvador Illa / Jordi Otix

El valor de Catalunya

La afirmación del presidente de Anfac encaja con el impulso que quiere dar al vehículo eléctrico y conectado el Govern de la Generalitat. El President Salvador Illa ha querido enfatizar el esfuerzo de empresas e instituciones. "Cuando acometemos un cambio acelerado una actitud demasiado fácil es cerrarse y quejarse. Es un error. Creo que hay que explicar las cosas como son y ver las oportunidades ante cualquier reto como el que vive el automovil y la movilidad. Y eso hacemos, apostar por el futuro. El cambio no es una moda, es una realidad desde el punto de vista medioambiental, y en los últimos días se ha puesto de manifiesto que tampoco podemos estar dependiendo de los combustibles fósiles (en referencia a la guerra de Irán)", ha explicado el President Illa que ha añadido que "el coche eléctrico se apoya en dos palancas, el precio asequible y los puntos de recarga. Se está avanzando en ambos. Así que tiene todo mi apoyo. Animo a los catalanes que sigan comprando coches eléctricos y que si, además están hecho aquí, mucho mejor".

Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria / Jordi Otix

La clave de esa idea hay que buscarla en el desarrollo de los diversos planes inciados en el ámbito público-privado. algo que "ha puesto a España de ejemplo a nivel europeo, una muestra del impacto de ese trabajo conjunto. Se están acabando de resolver los últimos Pertes -con el de incentivos para baterías-- dotado con dos mil milllones de euros y antes del verano estará operativo el sistema para solicitar las ayudas del Plan Auto + que ya nos está permitiendo pasar del 10% al 20% en ventas de vehículos eléctrificados", valora en positico el secretario de Industria.

Esa labor se amplifica con la "inversión de cinco grandes grupos automovilísticos tradicionales que han reconvertido sus modelos hacia el vehículo eléctrico y que nos han llevado a ser el segundo productor europeo, y eso amplificado con la llegada de nuevas marcas con al menos cinco fabricantes chinos que han invertido en diferentes partes de España en producción de vehículos, componentes y baterías. Y a todo ello debemos sumar que se ha ayudado a la restauración de dos marcas históricas españolas como Ebro y Santana. Con ello quiero decir que el incremento hacia el vehículo eléctrico y conectado es exponencial", ha explicado García Brustenga, que ha añadido que "las inversiones chinas en España con grupos como Chery, Leapmotor y BAIC serán un caso de estudio en los cursos de Esade".

El Raval abre el camino

"El trabajo de todos es esencial para acelerar el cambio en el sector", explicaba Markus Haupt, anfitrión del evento en 'su' casa. El máximo responsable de Seat y Cupra ha puesto de manfiesto que con planes como el España Auto 2030 se consiguen grandes resultados como lo es el "Cupra Raval, el primer eléctrico d la marca hecho en España, que demuestra que no solo producimos aquí sino que nos debe servir para liderar el proyecto del vehículo eléctrico asequible en Europa".

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Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra / Jordi Otix

Haupt mantiene la importancia del trabajo de Seat y Cupra en la democratización del coche eléctrico. "Estamos en un escenario en el que ponemos de manifiesto el esfuerzo compartido, una faceta en la que el Cupra Raval es un verdadero actor de cambio en el sector del automóvil, un modelo que nos impulsará hacia un futuro en el que el coche eléctrico será la solución", ha señalado el CEO de Seat S.A. Y es que como afirma Josep María Recasens, "el futuro de la movilidad será eléctrico, o no será".