Edición especial
Jeep abre pedidos del nuevo Avenger en el 85º aniversario de la marca
La marca ha renovado tanto el interior como el exterior para mejorar aún más su aspecto
Jeep presenta el nuevo Jeep Avenger, abriendo un nuevo capítulo en una historia de éxito extraordinaria.
Diseñado en Europa y creado para los clientes europeos, el éxito del Avenger ha crecido de forma constante a lo largo del tiempo, a medida que las nuevas versiones han ampliado su alcance comercial: 270.000 pedidos hasta la fecha (de los cuales el 60% son vehículos electrificados).
Así, hoy en día el Avenger es el SUV más vendido en Italia y uno de los modelos líderes en el segmento de los SUV compactos en Europa.
Diseño funcional e imagen familiar
La parrilla de siete ranuras es esencial para la imagen familiar de Jeep. En el nuevo Avenger, esta característica se ve realzada por la retroiluminación LED, un detalle inspirado en el nuevo Compass que hará que la parrilla sea visible de noche y fácilmente reconocible en el tráfico.
El diseño funcional es, como siempre, el principio fundamental del estilo Jeep. Elementos estéticos distintivos, como el revestimiento integral del vehículo, los faros integrados y las placas protectoras del mismo color, ayudan a evitar daños en caso de pequeños impactos.
Entre las novedades exteriores se incluyen llantas de aleación rediseñadas de 17 y 18 pulgadas (pintadas o con acabado diamantado) y nuevos tapacubos con el perfil estilizado del Jeep Willys.
Se han introducido dos nuevos colores, Forest y Bamboo, en la paleta del nuevo Jeep Avenger, además del Granite, Ruby, Snow, Storm y Volcano.
Jeep deja que el cliente decida ofreciendo todo tipo de motorizaciones (gasolina, e-Hybrid, 4xe y Electric), transmisión manual o automática, y tracción delantera o total.
Jeep Avenger 85º aniversario
La edición de lanzamiento del nuevo Jeep Avenger 85º aniversario se inspira en la historia de la marca, con detalles de diseño exclusivos para celebrar la ocasión.
En el exterior, los logotipos del 85º aniversario en los laterales rinden homenaje a la herencia de Jeep; al igual que los paragolpes y las llantas con inserciones doradas conmemoran el aniversario.
En el interior, los asientos, adornados con el logotipo del 85º aniversario y tapizados con un estampado de tartán, simbolizan la pasión inquebrantable por la experiencia al aire libre. Las costuras doradas en los asientos y el salpicadero son otro detalle conmemorativo que resalta la exclusividad de esta versión.
El interior se enriquece con iluminación ambiental multicolor, una cubierta específica para el espacio portaobjetos delantero, tapicería con estampado de tartán y asientos de tela/vinilo con el logotipo del 85º aniversario.
El precio de lista (sin descuentos ni promociones) del nuevo Avenger parte desde 26.000 euros, y las primeras entregas a clientes están previstas a partir del mes de septiembre.
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