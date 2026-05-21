El error al cambiar de marcha que puede aumentar el consumo de gasolina sin que lo notes

Muchos conductores utilizan la caja de cambios por costumbre y no de la forma más eficiente. En los coches de gasolina, elegir mal el momento para cambiar de marcha puede provocar un aumento del consumo sin que apenas se perciba al volante. Aunque existe la creencia de que conducir siempre a bajas revoluciones reduce el gasto, hacerlo de forma excesiva puede generar el efecto contrario: el motor necesita realizar más esfuerzo para recuperar velocidad y termina consumiendo más carburante.

Los expertos recomiendan que, en una conducción tranquila, los motores de gasolina trabajen habitualmente entre las 2.000 y las 2.500 revoluciones por minuto. Ese margen permite mantener una respuesta fluida, reducir esfuerzos innecesarios en la mecánica y aprovechar mejor cada aceleración. En situaciones que requieren más potencia, como incorporaciones o adelantamientos, el conductor puede estirar algo más las marchas para ganar capacidad de reacción.

Circular demasiado bajo de revoluciones perjudica al motor

A diferencia de los motores diésel, los gasolina están diseñados para funcionar a un régimen más elevado. Intentar conducir constantemente por debajo de las 1.500 revoluciones puede provocar vibraciones, falta de respuesta e incluso una sensación de “ahogo” al acelerar.

Además, mantener marchas largas durante demasiado tiempo incrementa el esfuerzo interno del propulsor. Por eso, encontrar el equilibrio entre velocidad y revoluciones es clave no solo para reducir el consumo, sino también para cuidar la mecánica del vehículo.

Muchos conductores utilizan la caja de cambios por costumbre y no de la forma más eficiente / Getty Images

Muchos conductores experimentados no necesitan mirar continuamente el cuentarrevoluciones para saber cuándo cambiar de marcha. El sonido del motor y la respuesta del coche al acelerar suelen ser suficientes para detectar el momento adecuado. Si el motor suena demasiado forzado, es señal de que conviene subir una marcha. Si, por el contrario, el vehículo tarda en reaccionar al acelerar, probablemente esté circulando por debajo del rango óptimo.

Las reducciones también afectan al consumo

No solo importa cuándo subir de marcha. Reducir correctamente también influye en la eficiencia y en la estabilidad del coche. En los motores de gasolina, lo habitual es bajar una relación cuando el motor se aproxima a las 1.500 revoluciones.

Esperar demasiado puede hacer que el vehículo pierda fuerza en pendientes o maniobras lentas, obligando al conductor a acelerar más para recuperar velocidad y aumentando así el gasto de combustible. Además, una reducción adecuada permite aprovechar mejor la retención del motor, especialmente en descensos o en tráfico urbano denso.

Noticias relacionadas

El entorno también cambia la forma de utilizar el cambio manual. En ciudad conviene evitar acelerones y utilizar las marchas cortas solo el tiempo necesario, mientras que en carretera resulta más eficiente mantener una velocidad estable y anticiparse al tráfico para evitar frenazos y aceleraciones bruscas. Muchos conductores utilizan quinta o sexta marcha demasiado pronto en vías rápidas, aunque si el coche pierde fuerza y obliga a acelerar más, reducir temporalmente una marcha puede ser la opción más eficiente.