Christian Horner y Stella Li (BYD) se ven en Cannes: ¿un paso más cerca de que la marca entre en F1?

BYD es uno de los grupos automovilísticos chinos con más peso en la escena internacional. Después de adelantar a Tesla en las ventas mundiales de vehículos eléctricos, BYD tiene presencia a lo largo y ancho del globo, excluyendo como mercados principales Estados Unidos, donde solo comercalizan vehículos de transporte de pasajeros e industriales.

Las intenciones de expansión de BYD no solo abarcan el sector automovilístico tradicional, sino que van más allá. Tal y como ha ido confirmando la marca y como declaró la propia vicepresidenta de BYD, Stella Li, "están discutiendo" entrar en la Fórmula 1. De hecho, la propia Stella Li dijo que se habían encontrado con Stefano Domenicali, presidente de la F1, en Shanghài.

Christian Horner, posible jefe del equipo de BYD en la F1

Esta 'discusión' interna podría estar más cerca de hacerse realidad de lo que parece y el exjefe de Red Bull, Christian Horner, estaría en el centro de las conversaciones. Durante estos días, el piloto ha acudido a varios eventos de BYD en Cannes (donde, recordemos, se está celebrando el festival de cine hasta el próximo 23 de mayo), ya que la marca ha lanzado una línea de premios, los Build Your Dreams Awards, para impulsar el trabajo de cineastas emergentes. Este 2026, ha ganado la película Honeymoon, dirigida por Zhanna Ozirna.

Volviendo a la Fórmula 1, Horner salió de Red Bull el año pasado, pero una claúsula del contrato con el equipo le impedía fichar por otro equipo hasta este pasado 8 de mayo. Ahora, el británico tiene vía libre para volver al paddock y una de sus opciones más fuertes, según fuentes conocedoras de las conversaciones, es precisamente como jefe del futuro equipo que al parecer está pensando en crear BYD.

El primer equipo chino en la F1

Además de las intenciones, la FIA querría incorporar un 12º equipo a la parrilla, ya que con la entrada de Cadillac en 2026 todavía quedaría una plaza libre. BYD, de cumplir los requisitos técnicos, sí tendría como grupo la capacidad de mantener un equipo estable, más allá de contar con personal, fabricación... Igualmente, BYD encaja en el interés de la F1 de crecer en Asia y, por ende, en China; al mismo tiempo que estar presente en esta competición representa para China un espacio más para ganar presencia en el mundo deportivo, siendo este uno de los ejes sobre los que está aumentando su influencia internacional desde ya hace algunos años.

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Este movimiento cambiaría la parrilla del año que viene si la marca china llega a tiempo y marcaría un hito en la Fórmula 1: BYD se convertiría en el primer equipo chino de la F1, una competición en la que ha habido pilotos (Guanyu Zhou, que debutó en Baréin en 2022), patrocinadores y, obvio, el GP de Shanghài; pero nunca un equipo chino.