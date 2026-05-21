Los 3 eléctricos de ocasión que más eligen los españoles

La presión sobre el precio de los carburantes en España sigue impulsando el interés de los conductores españoles hacia los coches eléctricos, y el mercado de ocasión se ha convertido en una de las vías más asequibles para hacer el cambio.

Prueba de ello es que, según los últimos datos, la cuota de porcentaje de venta de coches eléctricos se ha prácticamente duplicado en marzo y abril, marcando un récord. en lo que a ventas se refiere.

Esta tendencia coincide además con la evolución reciente del mercado de ocasión en España, donde los coches eléctricos usados continúan disparándose en abril, tras el fuerte crecimiento ya registrado en marzo, acumulando un avance del 50% en el primer cuatrimestre del año.

Tesla y las marcas europeas lideran el mercado

El ranking de ventas de eléctricos de ocasión de Clicars -compañía española experta en venta de vehículos reacondicionados- en España en 2026 aparece liderado por marcas europeas como Renault, Peugeot, Volkswagen, Citroën y la estadounidense Tesla.

Por modelos, los más vendidos son Renault ZOE, Tesla Model 3, Peugeot 2008, Volkswagen ID.4 y Citroën C4. Para encontrar a BYD, que se convierte en la marca china más popular en las ventas de vehículos eléctricos de ocasión, hay que descender a la 10º posición.

¿Qué quieren los españoles?

El coche eléctrico de ocasión más demandado por los españoles es un vehículo de carrocería SUV (45%) o compacto (45%), con una antigüedad media de 4 años y un ticket medio de 21.000 euros. Esta cifra contrasta drásticamente con los datos del Barómetro VN de GANVAM y Coches.com, que sitúan el precio medio del vehículo nuevo eléctrico en los 45.000 euros.

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Además, las opciones de acceso en el mercado de ocasión son cada vez mayores, ya que es posible encontrar coches eléctricos de ocasión desde 8.000 euros o 150 euros al mes financiados, convirtiéndose en una palanca real para acceder a la movilidad sostenible de forma asequible para todas las economías familiares.