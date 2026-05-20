El 80% de los usuarios en España desconoce los daños reales de su coche

Comprar un coche de segunda mano sin conocer su historial puede salir mucho más caro de lo esperado. Según un análisis de CARFAX, el 80% de los usuarios en España que han consultado un informe con incidencias reconoce que desconocía previamente los daños del vehículo. En concreto, más de 8 de cada 10 usuarios que recibieron un informe CARFAX con información sobre accidentes o daños de distinta gravedad no eran conscientes de todos los problemas asociados al vehículo que estaban a punto de adquirir.

Este dato refleja una notable falta de transparencia en el mercado de ocasión español. Según datos de CARFAX, el 51% de los vehículos presenta al menos un factor de riesgo asociado, desde daños previos o irregularidades en el kilometraje hasta cuestiones meramente informativas, como importaciones o uso previo como vehículo de alquiler.

Si se extrapolan estos datos al conjunto del parque móvil español, se estima que más de 13,5 millones de coches podrían contar con incidencias o datos relevantes en su historial cuya trazabilidad conviene conocer antes de una compra.

Casi 4 de cada 10 coches han sufrido daños

En el caso de los vehículos con daños o accidentes previamente documentados, el porcentaje se sitúa en el 39%, lo que equivale a más de 10 millones de coches en circulación que han sufrido algún tipo de daño o accidente de distinta gravedad, como gran parte de estas incidencias corresponden a daños leves o cosméticos. Se trata de uno de los principales factores de riesgo a tener en cuenta al revisar el historial de un vehículo.

Más de la mitad de los vehículos presentan algún tipo de riesgo asociado, como daños leves, accidentes o inconsistencias en el kilometraje / Archivo

Un parque envejecido y con múltiples propietarios

El análisis de CARFAX también pone de manifiesto algunas características estructurales del parque automovilístico en España. La edad media de los vehículos se sitúa en 14,7 años, con un kilometraje medio de 174.704 kilómetros, lo que habla de un parque cada vez más envejecido.

Además, el 50% de los vehículos tiene 15 años o más, y solo el 44% ha tenido un único propietario, con una media de 2,6 propietarios por coche.

Importaciones y vehículos de alquiler: mayor exposición al riesgo

Los datos del análisis también muestran diferencias relevantes según el origen del vehículo. El 6% de los coches en España (1,5 millones) son importados, y de ellos, el 40% presenta daños registrados. En el caso de los vehículos procedentes de flotas de alquiler, que representan el 7% del total (casi 2 millones de coches), el 33% ha sufrido algún tipo de daño.

Asimismo, los vehículos importados presentan un kilometraje medio superior (205.219 km), frente a los 135.400 km de los vehículos procedentes de alquiler. No obstante, desde CARFAX recuerdan que las flotas de coches de alquiler se renuevan con mayor frecuencia, lo que influye directamente en su kilometraje promedio.

Madrid, Barcelona y Valencia concentran el mercado

Por distribución geográfica, Madrid concentra el 15% del parque automovilístico, seguida de Barcelona (8%) y Valencia (4%), lo que las sitúa como los principales núcleos del mercado de vehículos de ocasión en España.

En cuanto al tipo de motor, el parque está dominado por el diésel (48%) y la gasolina (41%), mientras que los vehículos híbridos representan el 9% y los eléctricos apenas el 1%.

Las marcas y modelos más presentes en el mercado de ocasión

Entre las marcas más habituales en el mercado de vehículos de ocasión en España destacan Renault y Volkswagen (9% cada una), seguidas de Seat y Peugeot (8%) y Citroën (7%). Se trata, en general, de vehículos con una antigüedad elevada, entre 15 y 17 años de media, y kilometrajes que en muchos casos superan los 170.000 kilómetros.

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Por modelos, el ranking lo lideran el Seat Ibiza, el Volkswagen Golf y el Seat León (todos con un 3% de presencia en las carreteras españolas), seguidos del Renault Clio y el Renault Mégane (2%). Algunos de estos modelos, como el Golf, alcanzan medias superiores a los 200.000 kilómetros.