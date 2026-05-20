Stellantis y Dongfeng crean una joint venture con sede en Europa después de reactivar su actividad en China

Hace pocos días, Stellantis y Dongfeng anunciaron la reactivación de su actividad productiva y comercial conjunta en China con la fabricación de cuatro modelos de Peugeot y Jeep en Wuhan. Ahora, esta amistad que dura ya más de tres décadas se amplía.

Tal y como acaban de confirmar, ambos grupos han firmado la creación de una nueva joint venture, esta vez con sede en Europa. "Con este nuevo capítulo de nuestra colaboración, ofreceremos a nuestros clientes una selección aún mayor de productos y precios competitivos, aprovechando lo mejor de la huella global de Stellantis junto con el acceso de Dongfeng al ecosistema avanzado de vehículos de nueva energía de China". Así ha definido Antonio Filosa, CEO de Stellantis, la naturaleza de esta colaboración.

Esta nueva sede en territorio europeo estará dirigida por Stellantis y se centrará en vender y distribuir, principalmente, los vehículos de nueva tecnología de Voyah, la marca premium de Dongfeng, aprovechando la red comercial y posventa de Stellantis. Además de la comercialización e incluso producción de nuevos productos, la nueva entidad conjunta de ambos grupos desarrollaría actividades conjuntas de compras e ingeniería, con el objetivo de aprovechar el ecosistema NEV chino "altamente competitivo de Dongfeng".

Futura producción de Dongfeng en suelo europeo

No obstante, quizás el lado más beneficioso sea la posible y futura producción de vehículos electrificados de Dongfeng en la planta de Stellantis en Rennes, Francia. De esta manera, la marca china podría fabricar según las normativas europeas y los requisitos del 'Made in Europe', evitando principalmente los aranceles que la UE impone a los coches eléctricos chinos. Qing Yang, presidente de Dongfeng, ha apuntado que esta nueva joint venture "acelerará la expansión global de Dongfeng, apoyará el cambio estratégico global de Stellantis y la presencia en China".

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Se une esta nueva joint venture europea a la ya establecida DPCA en China, que desde su creación ha producido más de 6,5 millones de vehículos de las marcas Peugeot y Citroën para, principalmente, el mercado local.