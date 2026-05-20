La razón que hace que el aire acondicionado de tu coche no enfríe

A veces, el aire acondicionado del coche deja de enfriar, este problema suele aparecer en el peor momento: en pleno verano y con temperaturas muy altas. Aunque muchas veces la avería parece complicada, hay señales que pueden ayudarnos a detectar el origen del fallo antes de acudir al taller.

En numerosos casos, una revisión básica permite identificar problemas sencillos y evitar reparaciones mucho más costosas si se actúa a tiempo.

La avería más frecuente

La causa más habitual suele ser la pérdida de gas refrigerante. Este elemento es el encargado de absorber el calor del habitáculo y, cuando falta presión, el aire empieza a salir menos frío o directamente templado.

A veces existen pistas visibles, como manchas de aceite, humedad bajo el vehículo o pequeñas fugas en las conexiones del sistema.

Hombre rellenando el líquido refrigerante de su vehículo / Getty Images

El filtro también puede ser el culpable

Otro de los problemas más comunes es el filtro del habitáculo saturado. Con el paso del tiempo acumula polvo, polen y suciedad, reduciendo el flujo de aire y generando incluso malos olores.

Su sustitución es sencilla y relativamente económica, además de recomendable cada año entre 12.000 y 20.000 kilómetros.

El compresor, la reparación más cara

Si el fallo afecta al compresor, la situación cambia. Esta pieza es clave para el funcionamiento del aire acondicionado y su avería suele implicar reparaciones complejas y costosas.

En algunos casos, sustituirlo puede superar los 1.700 euros, especialmente si también hay que limpiar el circuito o cambiar otros componentes asociados.

Mecánico comprobando el compresor del coche / Freepik

Qué puedes comprobar tú mismo

Antes de acudir al taller, conviene revisar algunos aspectos básicos. Escuchar ruidos extraños al activar el climatizador, comprobar si el aire sale con poca fuerza o detectar olor a humedad puede ayudar a localizar el problema.

También es recomendable observar si existen restos de líquido o humedad bajo el coche después de utilizar el aire acondicionado.

Cómo evitar futuras averías

Muchos problemas del sistema de climatización pueden prevenirse con un mantenimiento mínimo. Utilizar el aire acondicionado también durante el invierno ayuda a mantener lubricado el compresor y evita que las juntas se deterioren.

Además, limpiar periódicamente la zona del condensador y revisar la presión del sistema puede alargar notablemente la vida útil del conjunto.

Muchos problemas del sistema de climatización pueden prevenirse con un mantenimiento mínimo / Freepik

El truco para enfriar antes el coche

Entre los consejos más curiosos destaca una práctica muy popular en Japón: abrir y cerrar varias veces las ventanillas antes de activar el aire acondicionado.

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El objetivo es expulsar parte del aire caliente acumulado en el interior para que el sistema pueda enfriar más rápido y trabajar con menos esfuerzo desde el primer momento.