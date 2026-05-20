La producción automovilística se mantiene en el primer cuatrimestre de 2026 gracias al empuje de los vehículos comerciales e industriales

El mes de abril ha sido positivo para la industria automotriz española, tanto en producción como en exportaciones, pero el cierre del primer cuatrimestre de 2026 deja claro que todavía hay trabajo por hacer.

En el cuarto mes del año se ha conseguido aumentar la producción de turismos un 8,5% (163.814 unidades) en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en el acumulado anual las cifras caen en 1,1 puntos (619.278 unidades). Los vehículos comerciales e industriales son los que al parecen mantienen un buen ritmo, con un crecimiento del 7,5% mensual (45.757 unidades) y de un 3,4% en el acumulado (163.822 unidades).

La producción de electrificados gana cuota

Dentro de estas cifras se ve una cierta transición en la producción hacia los vehículos de nueva energía y energías alternativas (HEV, PHEV, BEV y de gas), que representan una cuota del 42,1% del total productivo en abril, con un crecimiento del 22,4%, y una tendencia consolidade en el acumulado del año con un crecimiento del 9,7%.

No obstante, los datos de Anfac muestran que los coches de gasolina y diésel siguen dominando el tejido productivo español, una situación que contrasta bastante con el reparto de las ventas según la motorización de los vehículos. Eso sí, el protagonismo en las fábricas de los híbridos no enchufables dentro de esa cuota del 42,1%, siendo un 32,9%, sí corresponde con las preferencias de compra de los conductores españoles. Dentro de la producción de vehículos electrificados se observa un retroceso en ese mix productivo, donde los eléctricos puros caen fuerte en abril (un 31,1%) y los híbridos echufables consiguen crecer un 5,8%.

Europa domina las exportaciones

Las exportaciones se han comportado de manera similar: crecen en abril un 8,6% en comparación con 2025, pero caen un 1,7% en este primer cuatrimestre del año. Además, se observa una fuerte dependencia de Europa, que acumula el 92,6% de las exportaciones totales desde España y hacia donde los envíos de vehículos han caído 1,1 puntos porcentuales en abril. También caen un 0,3% las exportaciones a Asia. El resto de mercados crecen discretamente entre un punto de África, un 0,3 puntos de América y un 0,1% de Oceanía.

Los tres principles países a los que España exporta coches son Alemania, Francia y Reino Unido, entrando este último en el top tres este mes de abril con un crecimiento del 24,3%. Otros destinos que destaca el comunicado de Anfac son México y Portugal, con crecimientos entre el 50 y el 60%.

Noticias relacionadas

Los datos muestra que las fábricas españolas todavía se encuentran en proceso de adaptación, sobre todo en términos de electrificación, y que habrá que esperar a que se consoliden los procesos productivos de los nuevos modelos asignados a las plantas españolas.