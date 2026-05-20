Llega la primavera: revisa estas partes de tu coche si no quieres sustos

Una de las cosas más importantes que debe tener un conductor en cuenta es el correcto mantenimiento de su vehículo, y más aún cuando se producen cambios de temperatura bruscos en el lugar en que vive. Los coches están diseñados para poder soportar temperaturas altas y bajas, pero muchas veces la oscilación puede hacer que sufran un poco más de lo normal.

Aunque puede que aún queden algunos días de frío, la llegada de la primavera es inminente, y las temperaturas están comenzando a subir, por lo que puede que haya algunas cosas que debas revisar en tu vehículo de cara a asegurarte que están en un estado correcto después del invierno.

¿Qué debes revisar en el coche?

El frío y la humedad, entre otras cosas, hacen que la batería de los vehículos sufra mucho más. En los días con temperaturas más bajas es posible que a tu coche le cueste arrancar, por lo que si tu coche ha estado aparcado en la calle este invierno durante largos periodos de tiempo lo mejor que puedes hacer es echarle un ojo a la batería para asegurarte de que funciona bien.

Además, la exposición continuada al sol tampoco es buena para su estado, por lo que te recomendamos que, en estos primeros días en que la luz solar comienza a pegar con más fuerza, dejes tu coche a la sombra en la medida de lo posible. Si tu coche no arranca o le cuesta demasiado hacerlo, es posible que tengas que recargar la batería o hacerte con una nueva.

Las bajas temperaturas y las lluvias del invierno pueden haber hecho aparecer condensación en tus faros en los últimos meses, y es importante que te asegures de que alumbran bien. Si no sabes cómo desempañarlos aquí te dejamos las claves para hacerlo. Es importante que te asegures de que las luces están correctamente reguladas y en buen estado (sin grietas o algún agujero) si quieres que alumbren bien. Si tus luces son halógenas, no está de más llevar un par de bombillas de repuesto en el maletero o la guantera.

Los limpiaparabrisas son un elemento que está prácticamente olvidado por los conductores, y es que muchos no saben cómo cambiarlos o cada cuánto deben hacerlo, ni se preocupan por ellos aunque no limpien correctamente. Al tratarse de un elemento bastante barato, es posible que el exceso de frío (al igual que el de calor) haga que las gomas se agrieten, dejando de limpiar correctamente. Si ves que tus limpiaparabrisas se han agrietado, lo mejor es que los sustituyas cuanto antes.

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El caso de los neumáticos es relativamente similar al de las escobillas del limpiaparabrisas, solo que en este caso el peligro, si no están en buen estado, es mucho mayor. Es importante que te asegures de que no están agrietados y de que presentan una banda de rodadura lo suficientemente profunda como para circular en las carreteras de forma segura. Te recordamos que en condiciones normales la profundidad debe ser de, como mínimo, 1,6 mm.