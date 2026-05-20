Midas celebra su VI edición de #EllasConducen

Aunque las mujeres representan ya casi la mitad del empleo total en España, la igualdad plena sigue lejos en determinados sectores profesionales. Así lo refleja el último estudio presentado por Midas, que revela que el 75,7% de los españoles considera que todavía existen barreras de género en el sector de la automoción. A raíz de estos datos, la compañía ha lanzado una nueva edición de su iniciativa #EllasConducen, centrada en dar visibilidad a las mujeres que trabajan en un entorno tradicionalmente masculinizado.

Como parte de esta campaña, Midas ha estrenado un corto documental protagonizado por las camioneras y creadoras de contenido María Dolores Jiménez y Andrea Fernández, quienes comparten las dificultades, prejuicios y estereotipos que siguen encontrando en su día a día profesional. La iniciativa busca poner el foco en la falta de representación femenina dentro del sector y abrir el debate sobre la igualdad de oportunidades en la automoción y la conducción profesional.

Las mujeres perciben más desigualdad que los hombres

El estudio muestra diferencias claras entre hombres y mujeres a la hora de analizar la situación del sector. Mientras que el 36,4% de las mujeres afirma rotundamente que las barreras de género siguen presentes, solo el 27% de los hombres comparte esa visión. En cambio, un 34% de los hombres considera que esas barreras ya no existen, una opinión que únicamente respalda el 14,6% de las mujeres.

Por edades, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los más críticos con la situación actual: el 38,4% cree claramente que persisten obstáculos para las mujeres dentro de la automoción. Entre los mayores de 55 años, sin embargo, predomina una percepción más optimista sobre la evolución del sector.

Persisten los prejuicios sobre la conducción profesional

Los datos también reflejan que los estigmas asociados a la mujer conductora continúan muy presentes en la sociedad. El 83,5% de los encuestados reconoce que existen prejuicios sociales sobre la capacidad de las mujeres para conducir profesionalmente vehículos de gran tamaño, como camiones o autobuses.

Cristina Gutierrez y las camioneras protagonistas del documental / Midas

Además, casi la mitad de los participantes en el estudio, un 48%, considera que el género influye en la conducción profesional. Dentro de este grupo, cerca del 30% cree que las mujeres pueden desempeñar este trabajo igual que los hombres, aunque “dependiendo del tipo de tarea”.

En cuanto a las habilidades al volante, un 11% asegura que los hombres están más capacitados para conducir profesionalmente, frente al 9% que opina que las mujeres lo hacen mejor. Esta percepción aumenta entre los hombres encuestados y entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Otro dato significativo es que el 46,5% de la población reconoce que todavía le resulta inusual ver a una mujer conduciendo un vehículo profesional de gran tamaño. Aun así, la mayoría afirma confiar plenamente en sus capacidades.

Cristina Gutiérrez, nueva embajadora de #EllasConducen

La piloto española Cristina Gutiérrez, campeona del Dakar y una de las grandes referencias femeninas del automovilismo, se ha incorporado como nueva embajadora de #EllasConducen. Desde Midas destacan que su trayectoria representa el espíritu de superación y visibilidad que busca promover esta iniciativa.

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Con esta colaboración, la compañía pretende seguir impulsando referentes femeninos dentro del mundo del motor y animar a nuevas generaciones de mujeres a desarrollar su carrera profesional en la automoción y la conducción profesional.