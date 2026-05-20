Leapmotor fabricará dos nuevos coches eléctricos en la planta de Stellantis en Villaverde

Tal y como adelantó hace unos días El Periódico y Neomotor, Leapmotor le va a dar un soplo de aire fresco a la fábrica de Stellantis en Villaverde, Madrid. Y es que al final serán dos los modelos de la marca china los que fabriquen en las instalaciones de la capital, que no hace tanto veían peligrar su futuro.

Así las cosas, el primer modelo entrar en producción el Stellantis Madrid será el Leapmotor B03X, un SUV compacto que en China se llama A10. Se espera que la fabricación de este modelo comience ya en 2027, uniéndose así al Citroën C4 y C4X, que también se producen en sus versiones electrificadas.

Según lo publicado por La Tribuna de la Automoción, el segundo modelo en engrosar la producción de Villaverde será el Leapmotor A05, un compacto 100% eléctrico del que todavía se conocen pocos detalles y que en un primer momento parecía que iba a fabricarse en Figueruelas.

Dos modelos (y medio) para Zaragoza

Y es que la planta de Stellantis en la provincia de Zaragoza va a ser también apoyo para despegar la producción de Leapmotor en España y, por consiguiente, en Europa. Es aquí donde primero se confirmó que se empezará a fabricar ya este año el Leapmotor B10, un SUV del segmento C. al que más tarde se unirá el Leapmotor B05, en 2027, que se levanta sobre la misma plataforma que el anterior, en carrocería berlina.

Además, la planta de Figueruelas será el escenario de un nuevo modelo conjunto entre Opel y Leapmotor, un C-SUV eléctrico diseñado por el equipo de Opel en Rüsselsheim y desarrollado por equipos internacionales ubicados en Alemania y China, según confirmó el CEO de Opel. Este coche se espera para 2028 y la intervención de Leapmotor en el proceso productivo va a permitir reducir los tiempos de desarrollo a solo dos años, como confirmaba en exclusiva a El Periódico y Neomotor hace unos días en Pekín el CEO de Leapmotor International, Tianshu Xin. "La idea es concentrar proveedores locales pero con una nueva estrategia de desarrollo, con lo que se conseguirán nuevos modelos en menos de dos años, ampliando la oferta del cliente en Europa".

Villaverde pasará a ser de Leapmotor International

Para afianzar la apuesta por España y por Madrid, Stellantis transferirá la propiedad de la planta de Villaverde a la sociedad formada por el grupo europeo y Leapmotor, Leapmotor International, (actualmente con un 49% en manos de Leapmotor y un 51% de Stellantis). Se facilita así la ampliación de las iniciativas conjuntas de compras y aumentando la capacidad de hacer más asequibles los modelos del consorcio Stellantis.

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Con el aterrizaje de cuatro modelos propios y uno conjunto con Opel en las fábricas de Stellantis en España, Leapmotor maniobra en la dirección correcta para cumplir con todos los requisitos de producción de la Unión Europea y conseguir el sello 'made in Europe', lo que entre otras cosas evita los aranceles de la UE a la importación desde China. Así lo indicaba Tianshu Xin en la misma entrevista: "España es un lugar perfecto para empezar en Europa".