Una empresa europea presenta un nuevo motor híbrido para sortear los nuevos límites por emisiones

Horse Powertrain ha presentado la nueva generación del motor Horse V20, un bloque gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros diseñado para responder a uno de los principales retos actuales de la industria de la automoción: cumplir con las nuevas normativas de emisiones previstas para 2026 y 2027 en mercados clave como Europa, Estados Unidos y China.

En el mercado español y, en general, el europeo, donde los fabricantes continúan apostando por tecnologías híbridas como solución de transición hacia la electrificación total, el nuevo Horse V20 se plantea como la respuesta al escenario que está por llegar en los próximos años. Se ofrecerá en dos versiones electrificadas sobre una misma arquitectura: un híbrido enchufable de 400 voltios y un híbrido ligero de 48 voltios, dos tecnologías con una fuerte presencia y crecimiento en España gracias a las ventajas fiscales, las etiquetas Eco y Cero de la DGT y la demanda creciente de vehículos eficientes sin depender exclusivamente de la infraestructura de recarga.

Reducción del 7% del consumo

Uno de los aspectos más destacados del nuevo propulsor es la reducción del consumo de combustible en un 7% en la versión híbrida enchufable respecto a la generación anterior. En un contexto marcado por la presión regulatoria europea y la necesidad de reducir emisiones de CO₂ sin disparar los costes de producción, este avance supone una mejora clave para los fabricantes.

Además, Horse Powertrain ha desarrollado ambas variantes sobre una plataforma común, una estrategia cada vez más habitual en la automoción para reducir costes industriales, simplificar procesos de producción y ganar competitividad. Esta modularidad permite a las marcas adaptar diferentes niveles de electrificación sin necesidad de desarrollar motores completamente distintos para cada mercado.

Horse V20. / Horse Powertrain

El motor incorpora también importantes mejoras técnicas, entre ellas un nuevo sistema de inyección múltiple, una gestión electrónica revisada y una optimización del sistema de refrigeración. Todo ello orientado a mejorar la eficiencia energética y el rendimiento térmico del conjunto, aspectos fundamentales para cumplir con las futuras exigencias europeas en materia de emisiones reales de conducción.

Se producirá en Suecia

La producción del Horse V20 ya ha comenzado en la planta de Skövde, en Suecia, donde Horse Powertrain ha adaptado sus líneas de ensamblaje para aumentar la capacidad de producción de cara al crecimiento previsto de la demanda entre 2026 y 2027.

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Para el sector español de automoción, donde fabricantes y proveedores continúan defendiendo el papel estratégico de las tecnologías híbridas frente a una electrificación exclusivamente basada en baterías, el lanzamiento del Horse V20 refuerza la idea de que los motores de combustión electrificados seguirán teniendo un peso importante en la industria durante la próxima década.