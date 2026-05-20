Ford ha detallado una nueva y vibrante visión para su futuro en Europa en un encuentro con concesionarios y socios europeos. Con un despliegue integral de productos y tecnología para clientes comerciales y particulares previsto para los próximos tres años, Ford renueva su compromiso con los conductores y las empresas del continente.

La estrategia europea de Ford se apoya en su nueva plataforma de marca global Ready-Set-Ford, que se centra en áreas donde Ford compite de forma auténtica y diferencial: Build, Thrill y Adventure.

Ford ataca en Europa con cinco turismos y dos comerciales que revolucionarán el mercado / Ford

La evolución de Ford Pro

Ford Pro está evolucionando de fabricante de vehículos a socio indispensable de productividad para empresas de todos los tamaños, aprovechando el software y los servicios para maximizar el rendimiento de cada vehículo.

Esta estrategia respalda el objetivo global de Ford de generar el 25 por ciento del EBIT de Ford Pro a partir de software y servicios. En el primer trimestre de 2026, las suscripciones de software de pago en todo el mundo aumentaron un 30 por ciento hasta alcanzar las 879.000, con márgenes brutos superiores al 50%.

A través de los nuevos Servicios de Tiempo de Actividad en el Concesionario, cada concesionario Ford puede convertirse en un gestor dedicado del tiempo de actividad: monitorizando el estado del vehículo, contactando de forma proactiva y preparando piezas y talleres antes de que el vehículo llegue. Los primeros programas piloto muestran que los tiempos de reparación se reducen hasta en un 50%, con un 80% de las reparaciones identificadas de forma proactiva.

Para los clientes, esto significa más tiempo de actividad, días más productivos y más ingresos generados por cada vehículo de su propiedad. Para los concesionarios, supone más oportunidades de servicio, una mayor fidelidad de los clientes y un aumento significativo del potencial de ingresos.

Ford Pro Ranger Super Duty / Ford

Ford Pro también ha ampliado su gama de productos con dos nuevos vehículos diseñados para trabajos muy diferentes pero igualmente exigentes:

Ranger Super Duty: El Ranger ha sido el pick-up más vendido de Europa durante 11 años consecutivos, y este nuevo Super Duty amplía la familia hacia los trabajos más exigentes del mundo: servicios de emergencia, silvicultura, minería y ejército . Ofrece una masa máxima combinada (carga útil + remolque) de 8 toneladas , y remolca hasta 4,5 toneladas , con una carga útil cercana a las 2 toneladas.

El Ranger ha sido el pick-up más vendido de Europa durante 11 años consecutivos, y este nuevo Super Duty amplía la familia hacia los trabajos más exigentes del mundo: . Ofrece una (carga útil + remolque) de , y remolca , con una carga útil cercana a las 2 toneladas. Transit City: La Transit City es una furgoneta totalmente eléctrica creada específicamente para flotas que operan en zonas urbanas densas. Disponible en tres variantes, incluida una versión chasis-cabina para diversos carrozados, proporciona un socio práctico y económico para las empresas que operan en entornos urbanos. Llegará a los concesionarios a finales de este año.

Una nueva era para los turismos de Ford en Europa

Ford cuenta con más de un siglo de herencia en competición, particularmente en el mundo de los rallies, el formato de carreras nativo de Europa. Combinando ese ADN off-road con el rendimiento en carretera, Ford creará vehículos inspirados en los rallies adaptados a Europa.

La nueva gama europea de Ford ofrecerá vehículos multienergía donde la emoción y la aventura coexisten con el control y la precisión, fabricados para afrontar los desafíos únicos de los puertos de montaña alpinos, las calles empedradas y las carreteras sinuosas de Europa.

Para finales de 2029, Ford lanzará cinco turismos totalmente nuevos, fabricados desde Europa para Europa:

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