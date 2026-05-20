Carlos Sainz Jr bautiza MADRING a manos de un Ford Mustang

El circuito MADRING ha debutado oficialmente en el escenario mundial del automovilismo. Como patrocinador principal tanto del Gran Premio de España en Madrid como del propio MADRING, Ford ha participado en la histórica apertura de una pista destinada a proclamar una nueva era en el Campeonato del Mundo de F1 hasta el año 2035.

En su calidad de socio oficial de movilidad del circuito, Ford proporcionó un Ford Mustang Dark Horse V8 de 453 CV para bautizar el asfalto. El elegido para conducirlo no fue otro que Carlos Sainz Jr., quien completó la vuelta inaugural, la primera vez que un vehículo circula oficialmente por el nuevo trazado.

El rugido de Ford en "La Monumental"

El circuito híbrido, que discurre entre IFEMA Madrid y Valdebebas, está diseñado para ser uno de los más carismáticos del calendario. Con 22 curvas y un desnivel de 10 metros, su trazado promete un desafío técnico inigualable donde se espera que los monoplazas alcancen los 320 km/h.

El Mustang Dark Horse recorrió los 5,47 kilómetros del circuito, permitiendo ver por primera vez en acción secciones técnicas como la Subida de las Cárcavas o el emblemático Bunker. Sin embargo, el momento más espectacular fue el paso por "La Monumental".

Esta impresionante curva peraltada cuenta con una inclinación del 24%, una longitud de 550 metros y está diseñada como homenaje a la plaza de toros de Las Ventas. Allí, el V8 de Ford demostró por qué la marca es sinónimo de alto rendimiento.

El piloto madrileño analizó para los canales oficiales de MADRING las particularidades del nuevo trazado: “MADRING es un circuito impresionante y diferente. Lo que más me ha sorprendido, además de La Monumental, es la subida a Las Cárcavas, con esa gran pendiente y la frenada ciega”, afirmó Sainz Jr. “Creo que va a ser un circuito muy divertido para los pilotos, con dos partes completamente diferentes. Una de circuito urbano con puntos de adelantamiento en las rectas de IFEMA y otra de circuito clásico con curvas mucho más rápidas, anchas y con cambios de dirección. Para mí correr en casa es un sueño hecho realidad”.

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Con el primer Gran Premio oficial programado del 11 al 13 de septiembre de 2026, la temprana presencia de Ford en MADRING sirve de puente entre el legendario legado de competición de Ford y el regreso de la marca a la F1 en 2026 como socio de motores de Oracle Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls.