Stellantis promete un nuevo coche, europeo, eléctrico y económico; que se producirá en la misma fábrica que el Fiat Panda

Stellantis se ha tomado los propósitos de año nuevo muy en serio. Tras anunciar la vuelta a la actividad en China de la mano de Donngfeng y prometer cuatro nuevos modelos electrificados, ahora completa su estrategia justo en el lado contrario de la balanza: fabricar un e-Car en territorio europeo, concretamente, italiano.

Se espera que para 2028 Pomigliano d'Arco, la histórica fábrica cerca de Nápoles en la que se produce el Fiat Panda, uno de los urbanos con más éxito del mercado; acoja un nuevo modelo más. Y este será lo que la Comisión Europea llama un e-Car: europeo, eléctrico y económico (las nuevas siglas para bueno, bonito y barato).

El e-Car de Stellantis llegará en 2028

Tal y como ha confirmado el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, "el e-Car es un concepto que encuentra su coincidencia natural en el éxito de los coches pequeños que está profundamente arraigado en nuestro ADN europeo de Stellantis". Solo hay que mirar al que será el compañero de línea de este nuevo coche en Pomigliano d'Arco, que por el momento tiene el futuro asegurado en estas instalaciones hasta 2027. De hecho, la coincidencia de fechas hace pensar en diferentes escenarios: ¿será este e-Car el sustituto y heredero natural del Panda o ambos coexistirán? Lo que no se sabe todavía es bajo qué marca se producirá este nuevo coche.

De hecho, tiene todo el sentido que esta haya sido la fábrica escogida, de la que Stellantis espera aprovechar el potencial de volúmen de producción para alcanzar números "significativos". Además del Fiat Panda, en Pomgiliano también se producen el Alfa Romeo Tonale y hasta hace no mucho, el Dodge Hornet.

En Europa, para Europa

El segmento en el que se van a colocar los e-Car es de "alto potencial", reconocido por la Comisión Europea, en parte para impulsar los empleos europeos de diseño y fabricación automovilísticos, al tiempo que desempeñará un papel vital en el apoyo a la adopción más amplia de vehículos totalmente eléctricos "para una movilidad cómoda, cotidiana y centrada en la ciudad", como han explicado y justificado desde Stelanti.

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Así, los e-Car del grupo contarán con "un diseño de vanguardia y estarán impulsados por tecnologías BEV de clase mundial" que se desarrollarán con partners seleccionados para aumentar la accesibilidad y lograr un tiempo de comercialización acelerado.