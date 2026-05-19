Skoda presenta el nuevo Epiq, el SUV compacto eléctrico que se fabricará en España

Enyaq, Elroq, Epic, este es el tridente que Skoda ofrece en el mercado 100% eléctrico. Tres modelos que representan el salto adelante de la marca checa en el seno del Grupo Volkswagen. Los dos primeros ya están consolidados y el tercero, el Epiq, inicia hoy su camino hacia el estrellato. El modelo, enmarcado en el segmento B-SUV, se producirá en España, concretamente en la planta de Volkswagen en Landaben (Navarra), junto a su primo el Volkswagen ID.Cross. Ambos se apoyarán en la plataforma MEB +, la misma que equipan el Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo que se fabrican también en España, en la planta de Seat en Martorell.

Skoda Epiq / Skoda

El nuevo Epiq mide 4,171 metros de largo, 1,798 metros de ancho y 1,581 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,601 metros. Está disponible en seis colores de carrocería. Las llantas están disponibles en medidas de 17 a 19 pulgadas y ofrece un amplio espacio para los pasajeros y el equipaje.

Skoda Epiq / Skoda

Skoda Epiq / Skoda

El maletero cuenta con una capacidad de 475 litros ofreciendo prácticas soluciones de almacenamiento. Bajo el piso dispone de más espacio aunque el equipo de audio recorta algo de espacio con el subwoofer que aparece desprotegido.

Skoda Epiq / Skoda

Delante cuenta con un compartimento de 25 litros situado debajo del capó, el "frunk", que amplía así las opciones pudiendo colocar los cables de carga, por ejemplo, auqnue en el maletero dispone de una bolsa muy 'cuqui' en respaldo del asiento trasero. En el interior, y repartido entre varios espacios, aguardan 28 litros más.

Diseño compacto

Si observamos el Epiq desde el exterior podemos reparar en el estilo Modern Solid que promulga la marca, con líneas sencillas y compactas que invitan a lo funcional. Los faros delanteros están disponibles en dos versiones LED. La versión de serie combina las luces diurnas en forma de T y los intermitentes en la sección superior, mientras que la sección inferior integra las luces de cruce y carretera en una única unidad LED.

Skoda Epiq / Skoda

De forma opcional, el Epiq puede equipar faros LED Matrix con 12 segmentos de luz, que evitan automáticamente deslumbrar al tráfico que circula en sentido contrario cuando la luz de carretera está activada.

Skoda Epiq / Skoda

En la parte trasera el diseño es compacto y con un aspecto robusto. Los pilotos traseros también tienen forma de T y enmarcan la incripción 'Skoda'. El portón del maletero incluye un alerón y en la parte posterior se añade un spoiler aerodinámico, que ayuda a canalizar el flujo de aire procedente de los bajos, reduciendo aún más las turbulencias.

Por dentro encontramos un salpicadero sin demasiados elementos y una pantalla con el sistema de infoentretenimiento con pantalla de 13 pulgadas basado en Android. Admite contectividad Apple Car Play y Android Auto, y a finales de año llegará la posibilidad de incorporar la llave digital desde el smartphone.

Skoda Epiq / Skoda

La palanca de cambio está situada en uno de los mandos junto al volante (como está sucediendo en la mayoría de los cambios del grupo Volkswagen)Los asientos son cómodos y se perfilan con cierto aire deportivo.

Dos baterías, tres potencias

El Skoda Epiq está disponible con dos tamaños de batería de tracción y tres niveles de potencia, todos ellos asociados a la tracción delantera. La batería más pequeña tiene una capacidad de 38,5 kWh y utiliza tecnología de litio-hierro-fosfato (LFP), mientras que la batería más grande ofrece una capacidad de 55 kWh y utiliza una composición química de níquel-manganeso-cobalto (NMC), permitiendo una mayor autonomía.

Skoda Epiq / Skoda

En cuanto a los tres niveles de potencia, el Epiq presenta las versiones 35, 40 y 55. El Epiq 35 ofrece una potencia máxima de 85 kW (115 CV) gracias a una batería de tracción más pequeña, la misma que el Epiq 40, que alcanza en su caso una potencia máxima de 99 kW (135 CV). Ambas variantes comunican unos 310 kilómetros de autonomía con una sola carga y alcanzan una velocidad máxima de 150 km/h. El Epiq 55 viene con la batería más grande y tracción delantera, con una potencia de 155 kW (210 CV). Su velocidad máxima está limitada a 160 km/h y anuncia una autonomía de unos 440 kilómetros. Ofrece conducción One Pedal en el modo B de máxima retención, lo que mejora el rendimiento, especialmente en conducción urbana y en atascos.

Skoda Epiq / Skoda

Admite carga rápida en corriente continua del 10 al 80% en aproximadamente 24 minutos. Además, incorpora de serie carga en corriente alterna de 11 kW. Hay que destacar también que el Epiq cuenta con carga bidireccional y es compatible con V2L (Vehicle-to-Load) para alimentar dispositivos eléctricos externos, así como con V2H (Vehicle-to-Home) y V2G (Vehicle-to-Grid), siempre que se utilice una estación de recarga de pared que sea compatible.

Precio y gama del nuevo Skoda Epiq

En su llegada al mercado el nuevo Epiq ofrecerá la versión First Edition, estructurada sobre la versión tope de gama, la Epiq 55, con motor de 155 kW (210 CV) que dispone de elementos estéticos especiales y de equipamiento, como las costuras naranjas, el volate deportivo de tres radios con costuras rojas, un techo interior negro, fundas deportivas para los pedales y umbrales decorativos en las puertas. La oferta del Epiq se va a alimentar de varios paquetes de equipamiento, Convenience, Tech y Travel, que facilitará el acceso a la gama. El equipo de serie se denomina Urban y salta al Selection, que añade más funcionalidades. Y todo ello con la filosofía de practicidad que distingue a la marca, el 'Simply Clever'.

Noticias relacionadas

Y ya hay precios para el mercado español. La First Edition, como se podía prever, se colocará como tope de gama con un precio de catálogo de 38.600 euros, que bajarán a los 27.600 euros con campañas y descuentos. Al contado, 30.650 euros. Le seguirá el acabado Selection, con un precio de 36.100 euros que se quedan con oferta en 25.200 euros (28.250 euros al contado). Por último, el acceso a la gama, la versión Urban, se queda con un precio de 22.800 euros con descuentos (de los 33.100 euros de precio de catálogo), 25.850 euros si se paga al contado.