Esta señal sigue generando dudas entre los conductores ¿sabes su significado?

La señal S-25 sigue generando dudas entre muchos conductores, pese a que aparece con frecuencia en vías rápidas y tiene una función bastante concreta. Su objetivo es avisar de la proximidad de una salida que permite realizar un cambio de sentido a distinto nivel, es decir, utilizando un enlace o paso separado de la calzada principal.

El problema es que muchos conductores interpretan mal su diseño. No señala una rotonda ni un giro inmediato, sino una maniobra canalizada mediante una infraestructura específica pensada para mantener la seguridad y la fluidez del tráfico.

Los conductores a veces no saben que significa la señal S-25 / Archivo

Qué indica realmente la señal S-25

El Reglamento General de Circulación define la S-25 como la señal que indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio de sentido a distinto nivel. La DGT recoge exactamente el mismo significado en su manual oficial de señalización.

En la práctica, esto significa que el conductor no debe girar donde aparece la señal. Lo que hace la S-25 es anticipar que más adelante existirá una salida preparada para regresar en sentido contrario sin interferir con el tráfico principal.

Por eso esta señal suele encontrarse en autopistas, autovías y carreteras de gran capacidad, donde un cambio de sentido directo sería peligroso o directamente imposible.

Señal S-25, cambio de sentido en distinto nivel / DGT

Cómo debe reaccionar el conductor

Si el conductor necesita cambiar de sentido, debe prepararse con antelación, reducir la velocidad de forma progresiva y seguir la señalización de los ramales de salida posteriores. La S-25 únicamente informa; no obliga a realizar la maniobra en ese momento.

También es importante no confundirla con la señal S-22. Mientras la S-22 indica un cambio de sentido al mismo nivel, la S-25 hace referencia a una maniobra realizada mediante enlaces, pasos inferiores o estructuras separadas del tráfico principal.

La señal S-22 indica un cambio de sentido al mismo nivel / DGT

Una señal pensada para mejorar la seguridad

Interpretar correctamente esta señal es especialmente importante en vías rápidas. Una reacción tardía o una maniobra improvisada puede provocar frenazos, cambios bruscos de carril o situaciones de riesgo.

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La S-25 forma parte de la lógica con la que se diseña la red viaria moderna: primero se avisa al conductor, después se canaliza la maniobra y finalmente se ejecuta en un punto seguro y previsto para ello.