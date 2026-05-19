Michelin eleva el listón bajo la lluvia: así responden los nuevos Primacy, Pilot Sport y CrossClimate

La evolución del automóvil, marcada por la electrificación, el aumento de prestaciones y las crecientes exigencias en eficiencia y sostenibilidad, ha convertido al neumático en un elemento tecnológico decisivo. En este escenario, Michelin mantiene su posición como uno de los grandes referentes de la industria gracias a una apuesta constante por la innovación, la seguridad y la durabilidad.

Durante la jornada “¿Por qué Michelin?”, celebrada en el Aspar Circuit de Valencia, la firma francesa permitió comprobar en condiciones especialmente exigentes el comportamiento de sus nuevas gamas de neumáticos de verano MICHELIN Primacy 5 energy™ y MICHELIN Pilot Sport 5 energy™, así como de las soluciones ‘all season’ MICHELIN CrossClimate 3 y CrossClimate 3 Sport. La intensa lluvia que acompañó prácticamente toda la jornada se convirtió en el mejor escenario posible para poner a prueba su capacidad de adherencia, frenada y control direccional.

En todas las pruebas destacó la elevada sensación de seguridad transmitida por los neumáticos, especialmente en apoyos rápidos en curva, cambios bruscos de trayectoria y frenadas de emergencia sobre asfalto muy mojado. Incluso en las maniobras más exigentes, el coche mantuvo siempre la estabilidad y la precisión de guiado, sin pérdidas de adherencia ni deslizamientos inesperados.

Michelin Primacy 5 energy™ / Michelin

MICHELIN Primacy 5 energy™: eficiencia y seguridad sin concesiones

El nuevo MICHELIN Primacy 5 energy™ representa la evolución del neumático de verano orientado a un uso cotidiano premium, con especial atención a la eficiencia energética y la duración. Michelin ha desarrollado este modelo pensando tanto en vehículos térmicos como híbridos y eléctricos, adaptándolo a las nuevas necesidades de movilidad.

Uno de sus principales argumentos es su calificación Triple A en el etiquetado europeo —eficiencia, adherencia en mojado y ruido—, algo poco habitual dentro de su categoría. En conducción real, especialmente sobre el asfalto completamente empapado del circuito valenciano, el Primacy 5 energy™ destacó por la elevada capacidad de frenada y por una pisada muy estable incluso en situaciones de baja adherencia.

Michelin también pone el foco en la duración y en la reducción del consumo energético. Gracias a las nuevas tecnologías empleadas en su construcción, la marca asegura una durabilidad líder en el mercado, manteniendo unas prestaciones muy consistentes incluso cuando el neumático se aproxima al límite legal de desgaste del dibujo. Esa capacidad para conservar adherencia, estabilidad y eficacia de frenada hasta prácticamente el final de su vida útil se traduce en un importante plus de seguridad y eficiencia a largo plazo. El confort acústico fue otro de los aspectos más apreciables durante la prueba dinámica, con una rumorosidad especialmente contenida incluso circulando sobre abundante agua acumulada.

MICHELIN Primacy 5 energy™ / Michelin

MICHELIN Pilot Sport 5 energy™: deportividad con control absoluto

La propuesta más prestacional de la jornada fue el MICHELIN Pilot Sport 5 energy™, un neumático diseñado para conductores que buscan sensaciones deportivas sin renunciar a la eficiencia.

Las condiciones meteorológicas permitieron comprobar especialmente su comportamiento en mojado, uno de los apartados más complejos para un neumático de altas prestaciones. En aceleraciones intensas, apoyos rápidos y frenadas de emergencia, el Pilot Sport 5 energy™ mostró un nivel de agarre muy elevado y una gran capacidad para mantener la trayectoria incluso en zonas con gran cantidad de agua.

La tecnología Dynamic Response, heredada de la experiencia de Michelin en competición, aporta una dirección muy precisa y una respuesta inmediata del vehículo. A ello se suma el nuevo compuesto Grip Adaptive, desarrollado para optimizar la adherencia tanto en seco como sobre firmes mojados. El resultado es un neumático que transmite confianza incluso cuando el ritmo aumenta y las condiciones se complican.

Otro de los aspectos relevantes es que Michelin ha conseguido combinar ese comportamiento dinámico con una menor resistencia a la rodadura y una mayor duración, dos factores especialmente importantes en vehículos eléctricos de altas prestaciones.

MICHELIN Pilot Sport 5 energy™ / Michelin

CrossClimate 3 y CrossClimate 3 Sport: la alternativa ‘all season’ gana protagonismo

La gama CrossClimate continúa consolidándose como una de las referencias dentro del segmento ‘all season’, un mercado que sigue creciendo en Europa y que ya supera el 10% de las preferencias en España.

Durante la jornada en Valencia pudimos probar tanto el MICHELIN CrossClimate 3 como el nuevo CrossClimate 3 Sport, este último desarrollado específicamente para vehículos deportivos. Ambos modelos demostraron un comportamiento especialmente equilibrado bajo lluvia intensa, combinando seguridad, capacidad de evacuación de agua y estabilidad en curva.

El CrossClimate 3 está pensado para quienes buscan un único neumático válido para todo el año, sin necesidad de alternar entre verano e invierno. Michelin ha mejorado tanto la adherencia sobre mojado como la duración respecto a la generación anterior, manteniendo además la certificación invernal 3PMSF. La marca asegura además que el neumático conserva un elevado nivel de prestaciones durante toda su vida útil, incluso con un desgaste avanzado de la banda de rodadura. Por su parte, el CrossClimate 3 Sport supone una propuesta inédita dentro del mercado ‘all season’, al trasladar este concepto a vehículos de carácter deportivo. Durante las pruebas destacó por su precisión de conducción y por mantener un elevado nivel de control incluso en cambios de apoyo rápidos y frenadas exigentes sobre superficie completamente mojada.

Michelin recurre en ambos casos a tecnologías específicas para mejorar la evacuación de agua, la adaptación térmica del compuesto y el confort acústico, buscando un equilibrio entre prestaciones, seguridad y durabilidad.

MICHELIN Crossclimate 3 Sport™ / Michelin

Seguridad y control como denominador común

Más allá de las diferencias entre gamas, la jornada permitió comprobar cómo Michelin ha orientado el desarrollo de todos estos neumáticos hacia un mismo objetivo: maximizar la seguridad y mantener un comportamiento predecible incluso en escenarios adversos.

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Las fuertes lluvias registradas durante la prueba sirvieron para evidenciar el elevado nivel de adherencia y control que ofrecen tanto las gamas de verano como las ‘all season’. La capacidad de mantener la trayectoria, reducir distancias de frenada y conservar la estabilidad del vehículo incluso en maniobras bruscas fue una constante en todas las pruebas realizadas en el trazado valenciano.