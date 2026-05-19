Lewandowski cambia su Cupra Terramar VZ por un Tiggo 9 CSH y se convierte en el nuevo embajador grupo Chery

El centro de operaciones europeo de Chery en Barcelona se ha vuelto a convertir en el escenario de las últimas noticias del grupo. Esa vez se ha tratado de la presentación del nuevo embajador del grupo automovilístico, que no es otro que el delantero polaco Robert Lewandowski.

Esta figura referente en el ámbito del fútbol internacional comparte los valores que defiende Chery, como el propio grupo ha comentado en sus redes sociales: su rendimiento deportivo, su disciplina y su imagen pública positiva, así como su firme compromiso con los valores familiares, la responsabilidad y la visión a largo plazo se alinean a la perfección con la filosofía de las marcas de Chery. No en vano el eslogan 'para la familia' se repite en todos los estadios del desarrollo de sus vehículos, desde tecnología y seguridad hasta espacio y comodidad.

Así, durante la presentación oficial de Lewandowski como nuevo embajador de Chery, se la hecho entrega de las llaves de un Tiggo 9 CSH, un modelo que no se comercializa como tal en España (pero que comparte cierta similitud con los modelos de la gama Ebro).

Tras una carrera intachable en el Barça, el delantero polaco se acaba de despedir del equipo. Se quita así la camiseta azulgrana, dejando huella, y también se despide del que ha sido su coche este último año, un Cupra Terramar VZ, ya que es la marca también de Barcelona la que patrocina al equipo.

Así es el Tiggo 9 CSH de Lewandowski

El nuevo coche de Lewandowski, el Tiggo 9 CHS, equipa el sistema híbrido enchufable de Chery formado por un motor 1.5 turbo y tres motores eléctricos que le dan una potencia de hasta 422 CV. La autonomía solo en modo eléctrico llega a los 140 kilómetros y la total, a los 1.400 kilómetros.

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Tiggo 9 CSH / Chery

Disfruta de tracción total, pantalla de 15,6 pulgadas con sonido premium firmado por Sony y una alta tecnología en cuestión de seguridad y confort. Tiene configuración siete plazas, gacias a sus 4,82 metros de largo, y una capacidad de maletero que puede superar los 2.000 litros si se abaten los asientos. En resumen, un coche con una filosofía muy familiar.