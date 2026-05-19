Ford, Geely y Almussafes encajan sus piezas

La confirmación ayer del nuevo Ford Bronco para Almussafes despeja una de las grandes dudas que se cernían sobre la factoría valenciana, pero no cierra por completo el debate sobre su futuro. La firma del óvalo ha puesto fecha y nombre al modelo que dará continuidad industrial a la planta: un SUV compacto multienergía de la familia Bronco, previsto para 2028 y concebido exclusivamente para el mercado europeo. Es una noticia vital para una fábrica que vive desde hace ya demasiado tiempo entre el ERTE, la caída de volumen y la necesidad de asegurar más carga de trabajo aparte del del Kuga.

El modelo fabricado en Almussafes pertenecerá a la familia del Ford Bronco / Ford

Pero este anuncio ha venido acompañado de un movimiento mucho más amplio. Ford prepara cinco turismos nuevos para Europa hasta finales de 2029, una ofensiva que mezcla eléctricos y modelos multienergía. Además del Bronco valenciano, la marca ha adelantado un utilitario eléctrico de segmento B, un SUV eléctrico pequeño y dos crossover multienergía. Es decir, que Ford quiere reconstruir su gama europea con coches más adaptados al mercado del viejo continente, después de años en los que su presencia en turismos ha perdido peso y su estrategia eléctrica ha tenido que ajustarse a una demanda que seguía demandando híbridos.

Por el momento, no se ha facilitado volumen oficial de producción del nuevo modelo de la familia Bronco, lo que es clave para medir cuánto empleo podrá ofrecer en tierras valencianas. La fábrica cerró 2025 con 98.500 unidades del Kuga, su único modelo en producción, y sigue bajo un ERTE que afecta a más de 4.000 trabajadores.

Geely es la otra pieza del tablero

Pocos días antes de este anuncio oficial de Ford, se escribió sobre la entrada de Geely en Almussafes. El grupo chino estaría interesado en la nave Body 3, una instalación de carrocerías muy robotizada y prácticamente sin actividad tras la salida de modelos como Mondeo, Galaxy y S-Max. La operación permitiría a Geely producir de forma independiente, sin compartir cadena de montaje con Ford, y daría uso a una parte de la planta que ahora tiene poco recorrido dentro de la actividad actual del Kuga.

Geely EX2 / RODOLFO BUHRER

Ford no ha confirmado oficialmente esa operación, aunque reconoce conversaciones con distintas empresas como parte normal del negocio. Ese matiz importa, porque la entrada de Geely no puede darse por cerrada como anuncio oficial de las dos compañías, aunque Ford ha subrayado que sus alianzas estratégicas serán importantes para competir en Europa, ganar escala y acelerar desarrollos, justo en un momento en el que los fabricantes chinos buscan producir dentro del continente para reducir aranceles, costes logísticos y dependencia de la importación.

Pero, ¿quién es Geely? El grupo Zhejiang Geely Holding Group está detrás de marcas como Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr y Lotus. Además, Geely desembarca en España este año 2026 como Geely Auto con dos SUV electrificados: un eléctrico de 4,61 metros con hasta 450 kilómetros WLTP y un híbrido enchufable Starray de 4,74 metros con 83 kilómetros de autonomía eléctrica. A eso se suma el interés que ha despertado el Geely E2, un eléctrico urbano que podría tener sentido en Europa por tamaño, planteamiento y precio. Este modelo es precisamente el que se especula que podría fabricarse en Almussafes.

Bocanada de aire fresco

Estas dos noticias cambian por completo el futuro de Almussafes. Por un lado, seguiría siendo una pieza fundamental de Ford Europa con el ‘Bronco’ multienergía y la nueva gama pensada para el continente, y por otro lado, podría convertirse en una puerta de entrada industrial para una firma china tan poderosa como lo es Geely. La firma china se beneficia de una infraestructura de trabajo con amplia experiencia industrial, de proveedores cercanos y una ubicación ya preparada para producir coches en Europa.

Nuevos modelos en la estrategia de Ford / Ford

Para la plantilla existen varias incógnitas: ¿cuántos puestos de trabajo genera cada proyecto, qué parte de los empleados actuales se recoloca y cuánto tiempo habrá que sostener la transición hasta que el Bronco entre en producción?

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Aunque ambas son buenas noticias, el futuro inmediato sigue dependiendo de decisiones que todavía no están cerradas. Ford ya ha dado a Almussafes un modelo para 2028, pero no ha detallado volúmenes definitivos ni calendario industrial completo. Geely, por su parte, aparece como una oportunidad relevante, según citaba el diario Levante-EMV, aunque eso sí, sin confirmación oficial por el momento. Tocará esperar para ver cómo encajan todas las piezas de este salvavidas industrial.