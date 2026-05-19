DS N°7 abre pedidos en Francia y deja intuir sus precios en España

El DS N°7 ya se puede pedir en Francia, y eso permite situar ya al nuevo SUV compacto de la marca de lujo en el mapa europeo. Allí, la gama arranca en 43.900 euros para el DS N°7 Hybrid y en 46.990 euros para el DS N°7 E-Tense 100% eléctrico. Son precios para el mercado local, no tarifas para España, pero sí sirven como primera referencia para hacerse una idea de por dónde podría moverse el modelo cuando llegue a nuestro mercado.

DS Nº 7 / DS

DS plantea este DS N°7 como el relevo del exitoso DS 7, su SUV compacto, y lo hace con una gama que combina versiones híbridas y eléctricas. La oferta anunciada para Francia se estructura en cuatro niveles de acabado: N°7, Pallas, Étoile y La Première. Además, aparecen versiones Business Line pensadas para empresas, asociadas a las mecánicas E-Tense FWD y E-Tense FWD Long Range.

El DS N°7 E-Tense se ofrece con tres configuraciones: FWD de 230 CV, FWD Long Range de 245 CV y AWD Long Range de 350 CV, esta última con dos motores y tracción total. La marca también habla de una función de aumento puntual de potencia, con hasta 260 CV en el FWD, 280 CV en el FWD Long Range y 375 CV en el AWD Long Range.

Hasta 740 km en el eléctrico

La versión que más interés puede despertar por autonomía es el DS N°7 E-Tense FWD Long Range, que anuncia hasta 740 km en ciclo WLTP. Utiliza una batería de 97,2 kWh de capacidad útil, la misma que monta el AWD Long Range, aunque en este caso la autonomía baja hasta 679 km WLTP. El E-Tense FWD de acceso monta una batería de 73,7 kWh y homologa hasta 543 km WLTP. Para quien piense en viajes largos, DS indica una potencia de carga rápida de hasta 160 kW. En la batería de 97,2 kWh, el paso del 20 al 80% se completa en 27 minutos. El cargador embarcado va de 7,4 kW a 11 kW de serie, con opción de 22 kW. También se incluyen funciones pensadas para el uso eléctrico, como planificación de rutas con paradas de carga, preacondicionamiento de batería, Plug & Charge y función V2L para alimentar dispositivos externos desde la batería del coche.

DS Nº 7 / DS

La alternativa no enchufable es el DS N°7 Hybrid 145, con 145 CV y una mecánica formada por un motor de gasolina turbo de tres cilindros y 1.2 litros, un motor eléctrico de 21 kW, una caja automática de doble embrague y seis marchas, y una batería de 0,9 kWh. DS anuncia unas emisiones de 120 g/km de CO2 en el comunicado de apertura de pedidos y un consumo desde 5,3 l/100 km. También señala que puede circular hasta el 50% del tiempo en modo eléctrico en ciudad, siempre dentro del funcionamiento propio de un híbrido autorrecargable.

Más espacio y mucha tecnología

El DS N°7 mide 4,66 metros de largo, mantiene 1,90 metros de ancho y 1,63 metros de alto, y aumenta su batalla hasta 2,79 metros. Ese crecimiento busca mejorar el espacio interior, especialmente en las plazas traseras. El maletero llega hasta 560 litros, según motorización, y cuenta con un suelo de dos posiciones. En las versiones eléctricas, el cable modo 3 puede guardarse bajo el piso de carga incluso con el suelo en posición baja.

Interior del DS Nº 7 / DS

La carrocería estrena una firma lumínica con DS Light Blade delante y detrás, mientras que los acabados Étoile y La Première suman la parrilla iluminada DS Luminascreen. Las llantas van de 19 a 21 pulgadas, según versión, y hay seis colores disponibles, incluido el nuevo Silk Green.

Dentro, el salto más notable es la pantalla central de 16 pulgadas, asociada al sistema DS Iris System 2.0, que integra conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cuatro tomas USB-C, Bluetooth y ChatGPT. También puede montar equipo de sonido Electra 3D by Focal de 14 altavoces, pantalla de instrumentación digital de 10 pulgadas, información proyectada en el parabrisas, retrovisor digital, visión nocturna y ayudas a la conducción como DS Drive Assist 2.0.

Interior del DS Nº 7 / DS

En Francia, el DS N°7 Hybrid parte de 43.900 euros, el Hybrid Pallas de 47.900 euros, el Hybrid Étoile de 52.680 euros y el Hybrid La Première de 58.800 euros. En eléctricos, el E-Tense FWD arranca en 46.990 euros, el E-Tense FWD Long Range en 50.610 euros y el E-Tense AWD Long Range Étoile en 71.520 euros. La versión más alta comunicada, el DS N°7 E-Tense AWD Long Range La Première, sube hasta 77.520 euros.

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Para España, por ahora, no hay precio ni fecha concreta. No se ha facilitado este dato. Lo relevante es que Francia ya marca una primera referencia europea para el nuevo SUV compacto de DS, con una gama amplia, versiones Hybrid y E-Tense, y una autonomía eléctrica que llega hasta 740 km WLTP.