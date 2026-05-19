Nuevo Itala 35, el renacimiento de una antigua marca italiana con motor chino (y no, no es eléctrico)

Italia cuenta con nuevo competidor en el mercado, que entra de lleno en el segmento C con una carrocería SUV y, casi sorprendentemente, con un motor no electrificado. La marca en cuestión le sonará a algún apasionado del automovilismo italiano, Itala, y su caballo de batalla es el Itala 35.

Por poner algo de contexto a esta noticia, Itala se funda en 1903 en Turín (Italia) gracias al trabajo de Mateo Ceirano y cinco asociados más. Vive su pleno apogeo antes de la primera Guerra Mundial y en 1934 cesa su producción. El plan del 'Made in Italy' y, en concreto, la parte industrial, Historic Italian Brands, se dedica ahora a revivir antiguas marcas para reforzar la cadena de valor industrial italiana, en este caso, automotriz. Obviamente, es necesaria la inversión privada en todo este proceso y en la puesta en marcha de Itala ha sido la italiana DR Automobiles la que ha aportado 50 millones de euros.

Uno los primeros vehículos de Itala a inicios de 1900. / Itala

Declarada italiana, DR Automobiles mantiene acuerdos con el grupo Chery, BAIC, JAC o GAC para producir y ensamblar sus propios coches en Molise, Italia. Ahora, ha adquirido la histórica Itala y el primer modelo que saldrá al mercado será el Itala 35, del que ya hay bastantes detalles desvelados.

Itala 35: motor gasolina y mucha calidad interior

Lo primero es que no va a ser un SUV eléctrico 'chino' más. Declara un motor 1.5 turbo cuatro cilindros en línea con una potencia máxima de 170 CV. No obstante, no se descartan opciones electrificadas, PHEV y BEV, más adelante. La aceleración de 0 a 100 km/h es de 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h. La caja de cambios es una DCT de siete marchas y tendrá tres modos de conducción: eco, comfort y sport. La suspensión delantera es MacPherson y en la trasera el eje es semirrígido.

Itala 35 / Itala

También se conocen ya las medidas: 4,41 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,6 de alto. El diseño dice respetar una estética italiana para ser reconocible de un vistazo con faros full LED y una parrilla delantera grande y robusta. La capacidad del maletero empieza en los 341 litros.

Itala 35. / Itala

El interior está cuidado al detalle con materiales blandos y textiles por todo el habitáculo, sin olvidarse de las plazas traseras. El volante es multifunción, con botones físicos y una forma bastante redonda, lo que para algunos conductores será un verdadero alivio.

Precio del nuevo Itala 35

Este Itala 35 se fabricará en la misma planta de DR en Molise, unas instalaciones que declaran gran flexibilidad productiva. ¿Cuánto de italiano será este coche? El diseño corre a cuenta de Italdesign di Moncalieri, una conocida marca de fundada por Giorgietto Giugiario (sí, la misma casa que diseño el Volkswagen MK1), y la base mecánica viene de GAC, uno de los grupos chinos estatatales más grandes de China.

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Itala 35 / Itala

Ya hay un precio fijado para este Itala 35 y comparte cifras con el nombre: empieza a partir de los 35.000 euros y la fórmula utilizada por DR Automobiles, la de ofrecer el máximo de extras serie, parece que se va a repetir en esta nueva andadura de la histórica marca italiana.