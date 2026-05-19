Consejos
Los diésel siguen siendo imbatibles para viajar, pero necesitan estos cuidados para evitar averías
Expertos recomiendan conducir por autovía, cuidar el FAP y vigilar el AdBlue para alargar la vida del motor
La industria del automóvil ha cambiado radicalmente en los últimos años con la llegada de nuevas tecnologías de propulsión como los coches eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Sin embargo, los motores diésel siguen siendo una de las mejores opciones para quienes realizan muchos kilómetros por carretera gracias a su bajo consumo y elevada autonomía.
Aunque algunos híbridos enchufables ya están igualando a los diésel en autonomía total, este tipo de motores continúa siendo la opción preferida para muchos conductores habituales de carretera. Eso sí, requieren ciertos cuidados para mantenerse en buen estado y evitar averías costosas.
Conducir por autovía ayuda a limpiar el motor
Uno de los hábitos más recomendables para conservar un coche diésel es utilizarlo con frecuencia en autovía y mantener el motor funcionando a buena temperatura durante un tiempo prolongado. Estos motores generan carbonilla y necesitan alcanzar altas temperaturas para eliminarla correctamente.
Los especialistas aconsejan realizar trayectos de unos 25 o 30 minutos por carretera, especialmente si el vehículo se utiliza casi siempre en ciudad. Además, recomiendan circular con una marcha algo más corta de lo habitual para que el motor vaya más revolucionado y facilite la limpieza interna.
La importancia del FAP y las regeneraciones
Los modelos diésel modernos equipan Filtro de Partículas (FAP), un sistema encargado de quemar y eliminar la carbonilla acumulada. Para que este proceso, conocido como regeneración, se complete correctamente, el coche necesita circular durante varios minutos sin detener el motor.
Cuando el FAP está regenerando, el vehículo puede ir más revolucionado de lo normal, desprender olor a quemado o incluso expulsar algo de humo por el escape. Los expertos advierten de que interrumpir este proceso apagando el coche puede provocar averías importantes y una acumulación excesiva de residuos.
Vigilar el AdBlue evita problemas
Otro aspecto fundamental en los diésel actuales es el AdBlue, el líquido utilizado para reducir emisiones contaminantes. Ignorar el aviso de rellenado puede generar fallos mecánicos e incluso impedir que el coche arranque cuando el depósito se vacía por completo.
Aunque los modelos anteriores a la normativa Euro 6 no suelen utilizar este sistema, sí es habitual en la mayoría de diésel modernos.
Un gesto sencillo que protege el motor
Por último, los expertos recuerdan la importancia de esperar unos segundos antes de arrancar hasta que se apague el testigo de los calentadores, especialmente en los diésel más antiguos.
Este sencillo hábito ayuda a evitar arranques en frío y reduce el desgaste del motor a largo plazo, contribuyendo a que el vehículo mantenga un buen funcionamiento durante más años.
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