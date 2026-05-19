Esta comunidad autónoma realizará exámenes de conducir los sábados

El presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA), Rafael Cruz, ha valorado positivamente las nuevas medidas impulsadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) para aumentar la capacidad de exámenes de conducir, aunque ha advertido de que se trata de “soluciones parciales” que no resolverán el problema de fondo de la falta de examinadores.

Entre las iniciativas anunciadas por la DGT se encuentra la realización de pruebas prácticas con horas extra durante los sábados y en horario de tarde. Según ha explicado Cruz, todavía están pendientes de conocer qué provincias aplicarán estas medidas de forma inmediata, aunque ha confirmado que Almería será la primera provincia andaluza en ponerlas en marcha a partir del próximo 30 de mayo.

En este sentido, Cruz ha reclamado un incremento estable del número de examinadores y una mayor rapidez para cubrir las bajas laborales. Como propuesta, plantea implantar un sistema de interinidades rápidas similar al que ya funciona en hospitales y centros educativos. “Pedimos que si hay una baja no se tarde muchos meses o incluso casi un año en cubrirse”, ha afirmado, recordando que en provincias como Córdoba la ausencia de dos examinadores durante largos periodos tiene un impacto notable en las listas de espera.

Aumento de demanda y plantillas desactualizadas

El presidente de la UFAA también ha explicado que la falta de examinadores responde al incremento de la demanda de pruebas prácticas y a unas plantillas que no se han adaptado al crecimiento de población y necesidades actuales. “Tenemos una relación de puestos de trabajo que no está adaptada a los tiempos”, ha lamentado.

Andalucía amplia los exámenes prácticos del coche / Archivo

Además, ha vinculado la situación actual con la implantación de un plan de calidad que redujo el número de pruebas diarias por examinador sin reforzar el personal disponible. “Se redujo el número de pruebas pero no se amplió el número de examinadores, que es lo que se debería haber hecho”, ha explicado.

Para ilustrar el problema, Cruz ha comparado la situación con el sistema sanitario: “Es como los médicos que en vez de atender a 20 pacientes, atienden a 15; dedicarán más tiempo, pero harán falta más médicos”.

Más de 120 nuevas plazas de examinadores

Respecto a las nuevas incorporaciones previstas, Rafael Cruz ha indicado que se han convocado más de 120 plazas de examinadores a nivel nacional, aunque todavía no se conoce cómo se distribuirán por provincias. Además, ha advertido de que parte de esas plazas servirán para cubrir jubilaciones, por lo que el refuerzo real podría ser limitado.

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Pese a las dificultades, el representante de las autoescuelas andaluzas ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a quienes están preparando el carnet de conducir. “No queremos alarmar en exceso porque eso puede hacer que muchas personas desistan de sacarse el carnet. La lista de espera se irá reduciendo con la mayor normalidad posible”, ha concluido.