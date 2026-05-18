Stellantis reactiva sus planes con Dongfeng en China para fabricar nuevos Peaugeot y Jeep electrificados

Después de más de 30 años, Stellantis y Dongfeng reactivan su actividad conjunta para fabricar en China nuevos modelos electrificados de las marcas Peugeot y Jeep.

Antes bajo las siglas PSA/FCA, la ahora Stellantis y la china Dongfeng Motor Corporation firmaron en 1992 una joint venture para fabricar en territorio chino coches de Peugeot y Citroën bajo al nombre DPCA (Dongfeng Peugeot-Citroën Automobiles). Este acuerdo marcó un antes y un después en la industria automotriz global al ser una de las primeras alianzas entre un fabricante europeo y uno chino.

Durante la primera década de los 2000 la actividad de esta joint venture cosechó buenas cifras de ventas, pero a partir de 2018 los números dejaron de crecer. Posteriormente, con la llegada de Stellantis como se conoce a día de hoy, esta colaboración quedó, por así decirlo, desactivada, que no disuelta, hasta hoy.

Cuatro nuevos modelos de Peugeot y Jeep

Este acuerdo implica una reactivación de la estructura empresarial y productiva de DPCA en China, en concreto, en Wuhan, donde se producirán estos nuevos modelos. Lo que se sabe de ellos es que seguián la línea de diseño marcada por las novedades de Peugeot en el Pekin Auto Show de este mismo 226, tal y como ha avanzado Stellantis en un comunicado.

Igualmente, se espera que los nuevos modelos de Jeep y la marca francesa que se produzcan en China sean electrificados, aprovechando el desarrollo y la tecnologá que caracteriza a día de hoy a la industria automovilística china en general. Los primeros serán dos Peugeot de nueva energía y podrían llegar al mercado ya en 2027. A partir también de ese mismo año, entrarán en producción otros dos nuevos modelos, esta vez de Jeep y de corte off-road. La inversión combinada para la puesta en marcha de este proyecto de aproximadamente mil millones de euros, de los que Stellantis aportará 130 millones.

Para China y otros mercados globales

"Stellantis y Dongfeng están preparados para seguir aprovechando sus fortalezas e introducir vehículos completamente nuevos con tecnologías de vehículos eléctricos de vanguardia, de marcas en las que los clientes de todo el mundo confían y aprecian”, ha expresado Antonio Filosa, CEO de Stellantis. Y el apunte "de todo el mundo" cobra peso porque esta renovación de la colaboración entre Stellantis y Dongfeng no va a ser solo para el mercado chino, sino que está en los planes de la joint venture exportar estos cuatro nuevos modelos a los principales mercados globales.

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Por su parte, el presidnete del grupo Dongfeng ha expresado que "las ventajas de la presencia global de Stellantis y las tecnologías de vehículos eléctricos inteligentes de Dongfeng, se ha forjado un nuevo camino caracterizado por fortalezas complementarias y resultados beneficiosos para todas las partes. Esto, sin duda, inyectará un fuerte impulso a la transformación de DPCA".