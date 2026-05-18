El nuevo ID.Polo 100% eléctrico también será GTI, con 226 CV, "por debajo de 39.000 euros"

El nuevo Volkswagen ID. Polo GTI no es un compacto eléctrico más, es uno de los movimientos más simbólicos de Volkswagen en su nueva estrategia para impulsar la electrificación. Y es que, por primera vez, las reconocibles siglas GTI de la marca alemana las va a lucir un coche 100% eléctrico. Una decisión que no puede pasarse por alto.

Y es que Volkswagen tiene grandes esperanzas depositadas en el ID.Polo y no solo, también en esta versión GTI, que está pensada para recoger el testigo y el tacto al volante de los GTI de combustión. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con un diferencial delantero electrónico, suspensión adaptativa DCC, dirección progresiva específica y un modo GTI que modifica motor, chasis, dirección e incluso la interfaz visual del coche. Eso es, por el momento, lo prometido.

ID. Polo GTI / Volkswagen

El nuevo eléctrico GTI tiene tracción delantera, un motor eléctrico de 226 CV (166 kW) y 290 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza 175 km/h. Volkswagen insiste especialmente en que no busca solo acelerar rápido en línea recta, sino conservar el tacto dinámico típico de los GTI tradicionales.

Un GTI reconocible en versión 100% eléctrica

Hablando de uno de los aspectos más importantes de un coche eléctrico, el ID.Polo GTI equipa una batería de 52 kWh netos y homologa hasta 424 kilómetros en ciclo WLTP. Puede cargar a un máximo de 105 kW en corriente continua y pasar del 10 al 80 % en unos 24 minutos. Volkswagen utiliza aquí la plataforma MEB+, una evolución de su arquitectura eléctrica que busca reducir costes, aumentar eficiencia y mejorar el aprovechamiento del espacio interior. Esta plataforma también se ve en otros modelos no solo de la marca, sino del grupo, como el nuevo Cupra Raval.

En diseño, el coche intenta conectar con la historia GTI a través de la clásica línea roja frontal, detalles deportivos específicos, llantas de 19 pulgadas, asientos deportivos y una reinterpretación moderna de elementos tradicionales de Volkswagen. El objetivo es que siga pareciendo un GTI reconocible aunque ya no tenga motor de gasolina ni sonido de escape.

ID. Polo GTI / Volkswagen

El ID.Polo GTI quiere demostrar que un eléctrico pequeño todavía puede ser emocional, práctico y divertido de conducir. El coche pesa alrededor de 1.540 kg, una cifra elevada frente a antiguos GTI de combustión, pero contenida dentro de los estándares actuales de eléctricos compactos. Además, conserva un formato muy europeo: poco más de cuatro metros de largo, cinco plazas y un maletero de hasta 1.240 litros con asientos abatidos.

Precio del ID.Polo GTI

El ID.Polo es uno de los pilares de la nueva ofensiva eléctrica del grupo Volkswagen y en su versión GTI quiere dar el punto de emotividad y deportividad que vuelva a emocionar a los conductores. Y será previsiblemente a costa de subir algo el precio de venta. El ID.Polo de acceso cuesta algo menos de 25.000 euros, mientras que Volkswagen habla de por debajo de los 39.000 euros para el Polo GTI eléctrico (en el mercado alemán, por el momento).

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ID. Polo GTI / Volkswagen

Después de haberlo enseñado en las 24 horas de Nürburgring, el nuevo Volkswagen ID.Polo GTI estará disponible a lo largo de este mismo año.