Nissan ya prueba coches autónomos en la calle: así funciona el proyecto que llegará a Europa

Lo que Nissan presentó hace dos años como un ambicioso proyecto de investigación ya empieza a verse en condiciones reales. La marca japonesa ha desplegado cinco vehículos autónomos basados en el Nissan Serena en las calles de Yokohama, Japón, dentro de su primer servicio experimental de movilidad autónoma abierta a usuarios reales.

Para Nissan, el valor de este paso no está solo en la tecnología, sino en haber cumplido los plazos previstos. Algo poco habitual en una industria donde los anuncios sobre conducción autónoma suelen retrasarse o quedarse a medio camino.

Siete años de desarrollo y miles de kilómetros

El origen del proyecto se remonta a 2017 con HumanDrive, un programa centrado en la conducción autónoma en autopista. Nissan consiguió entonces completar de forma autónoma el recorrido entre Cranfield y Sunderland, en Reino Unido, cubriendo más de 230 millas en tráfico real.

En 2020 llegó ServCity, trasladando las pruebas al entorno urbano de Londres. Rotondas, peatones imprevisibles, señales complejas o calles estrechas sirvieron para comprobar cómo reaccionaba el sistema en situaciones reales.

La tercera fase fue evolvAD, desarrollada entre 2022 y 2024, enfocada en carreteras rurales. Curvas ciegas, poca visibilidad y velocidades elevadas terminaron de poner a prueba la tecnología. Entre los tres programas, Nissan acumuló más de 16.000 millas de conducción autónoma sin accidentes registrados.

Cómo funcionan los Nissan autónomos

Los vehículos utilizados en Yokohama operaron entre noviembre de 2025 y enero de 2026 con hasta 300 usuarios reales. Aunque el coche conducía de forma autónoma, un conductor permanecía en el asiento preparado para intervenir en caso necesario.

El sistema combina lógica tradicional e inteligencia artificial. La toma de decisiones se apoya en programación determinística, mientras que la IA se utiliza para interpretar el entorno y mejorar la percepción del vehículo mediante sensores de 360 grados.

Parte interior del Nissan Serena autónomo / Nissan

Según Nissan, la tecnología ya es capaz de gestionar alrededor del 95% de las situaciones habituales de conducción urbana. El gran reto sigue estando en los llamados “casos límite”: ambulancias, peatones imprevisibles o agentes regulando el tráfico manualmente.

La interacción con peatones, uno de los grandes desafíos

Uno de los aspectos en los que más trabaja Nissan es en la relación entre el coche autónomo y los peatones. La marca ha detectado que muchas personas buscan instintivamente el contacto visual con el conductor antes de cruzar la calle, algo que desaparece en un vehículo sin conductor.

Para solucionarlo, Nissan desarrolla sistemas de señales luminosas y “ojos digitales” capaces de indicar visualmente que el coche ha detectado al peatón y va a reaccionar de forma segura.

Europa y España tendrán un papel importante

El desarrollo europeo del proyecto se coordina desde el Nissan Technical Centre Europe de Cranfield, con apoyo técnico desde Barcelona. De hecho, Barcelona y Bilbao ya aparecen entre las primeras ciudades candidatas para futuros despliegues del servicio autónomo en Europa.

Según los estudios preliminares de la compañía, gran parte de la infraestructura urbana de estas ciudades podría adaptarse al sistema con modificaciones relativamente pequeñas.

El objetivo: un servicio comercial en 2027

El piloto de Yokohama es solo el comienzo. Nissan prevé lanzar en Japón un servicio comercial de movilidad autónoma durante su ejercicio fiscal 2027, con una flota inicial de hasta 20 vehículos y supervisión remota.

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La idea de la marca es operar vehículos capaces de circular sin conductor físico a bordo, gestionados desde centros de control capaces de supervisar varias unidades al mismo tiempo.