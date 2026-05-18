Royal Enfield sigue ampliando los horizontes de su plataforma Sherpa y ahora da una vuelta de tuerca a su roadster urbana con la llegada de la nueva Guerrilla 450 APEX 2026. Una moto que toma la base de la ya conocida Guerrilla 450 para añadir una dosis extra de deportividad, una estética más contundente y un comportamiento todavía más directo. El resultado es una naked ligera, accesible y con una personalidad marcada que busca conquistar tanto el tráfico urbano como las carreteras de curvas.

Guerrilla 450 APEX: la Royal Enfield más afilada / Royal Anfield

La firma india define esta nueva versión con tres palabras: ligera, agresiva y hecha para devorar curvas. Y lo cierto es que la APEX cambia lo justo para transformar las sensaciones al conducirla. Porque no estamos ante una moto radical ni extrema, sino frente a una reinterpretación más deportiva de una montura que ya destacaba por su equilibrio y facilidad de uso.

La principal diferencia respecto a la Guerrilla 450 convencional se encuentra en la ergonomía. Royal Enfield ha montado un nuevo manillar de aluminio más bajo y reposicionado, dibujando un triángulo de conducción más inclinado hacia delante. Sobre el papel puede parecer un simple detalle, pero en marcha cambia notablemente la conexión entre usuario y moto. La postura transmite más control sobre el tren delantero y una sensación de conducción más activa, especialmente cuando enlazamos curvas o buscamos un ritmo más vivo.

La principal diferencia respecto a la Guerrilla 450 convencional se encuentra en la ergonomía / Royal Anfield

A ello se suma la incorporación de unos nuevos neumáticos Vredestein Centauro ST de 17 pulgadas. Son unas cubiertas claramente orientadas al asfalto, con un enfoque más deportivo y mejor capacidad de agarre sobre superficies deslizantes o mojadas. Una elección lógica teniendo en cuenta el planteamiento de esta APEX, que prioriza el dinamismo en carretera frente a cualquier tentación aventurera.

Bajo el depósito no hay cambios mecánicos. Sigue latiendo el conocido motor Sherpa monocilíndrico de 452 cc refrigerado por líquido, una mecánica que ya ha demostrado su buen equilibrio entre carácter y suavidad. Entrega 40 CV de potencia y 40 Nm de par motor, cifras suficientes para mover con alegría un conjunto compacto y ligero. Lo interesante de este propulsor es su respuesta utilizable en prácticamente todo el rango de revoluciones, algo que encaja perfectamente con el concepto urbano y polivalente de la Guerrilla.

Prioriza el dinamismo en carretera frente a cualquier tentación aventurera / Royal Anfield

La parte ciclo continúa apoyándose sobre un chasis tubular de doble cuna de acero que prioriza la estabilidad sin renunciar a una conducción ágil. Precisamente esa combinación entre facilidad y precisión es uno de los puntos fuertes del modelo. La Guerrilla no intimida, pero sí transmite sensaciones. Permite entrar rápido en curva, rectificar con facilidad y salir acelerando con confianza. Todo ello acompañado de una entrega de potencia lineal y muy aprovechable.

Royal Enfield también ha actualizado los modos de conducción Street y Sport, que ahora incorporan función de memorización. Así, la moto mantiene el último modo seleccionado incluso después de apagar el contacto. Una mejora sencilla pero práctica en el día a día, especialmente para quienes alternan constantemente entre circulación urbana y escapadas por carretera.

En el apartado tecnológico tampoco faltan argumentos. Toda la gama Guerrilla 450 2026 equipa el sistema Tripper TFT Dash de la marca, una pantalla circular TFT de cuatro pulgadas con conectividad para smartphone y navegación integrada mediante Google Maps. El sistema ofrece información clara, navegación intuitiva y una experiencia moderna sin perder la estética clásica y minimalista que caracteriza a Royal Enfield.

Toda la gama Guerrilla 450 2026 equipa el sistema Tripper TFT Dash de la marca / Royal Anfield

Visualmente, la variante APEX también busca diferenciarse. Los nuevos colores APEX Red y APEX Black potencian su imagen deportiva gracias a detalles específicos como las bandas decorativas en las llantas, el colín trasero pintado en el color de la carrocería y diferentes elementos estéticos que refuerzan su aspecto más agresivo. Paralelamente, la gama también incorpora el nuevo color Twilight Blue en las versiones Dash, acompañado de protectores de manos y rejilla frontal del faro.

Coincidiendo con el lanzamiento, Royal Enfield celebra además dos hitos importantes: sus 125 años de historia y las 125.000 motocicletas fabricadas sobre la plataforma Sherpa a nivel mundial. Una plataforma que se ha convertido en uno de los pilares de crecimiento de la marca gracias a modelos como la Himalayan 450 y ahora esta Guerrilla.

Guerrilla 450 APEX: la Royal Enfield más afilada / Royal Anfield

La marca también ha querido reforzar el carácter urbano y rebelde del modelo asociándose con Fairtex, la conocida firma de Muay Thai. La colaboración incluye una edición especial de ropa técnica y una preparación personalizada basada en la Guerrilla 450 APEX, presentada durante el festival GRRR Nights X Underground celebrado en Guwahati. Derrapes, aceleraciones, música en directo y cultura urbana sirvieron como escenario perfecto para una moto que quiere conectar con un usuario joven y dinámico.

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La nueva Royal Enfield Guerrilla 450 APEX llega a los mercados europeos con un precio de 5.387 euros tanto para la versión APEX como para la Dash. Una cifra competitiva para una moto que apuesta por el diseño, la tecnología y una conducción divertida sin complicaciones. Eso sí, un poco más de contundencia en la frenada delantera y unas suspensiones regulables terminarían de redondear un conjunto que apunta directamente al corazón de quienes buscan una naked diferente, accesible y con mucha personalidad.