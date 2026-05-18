Ferrari HC25, el one-off que convierte al F8 Spider en un roadster único

El espectacular Ferrari HC25 que veis en la imagen que abre este artículo no es una edición limitada, ni una versión más dentro de una gama, ni una reinterpretación pensada para llegar a los garajes de unos cientos o miles de afortunados amantes de la casa italiana. Es un one-off, es decir, un coche único creado para un solo cliente.

Pero no es especial solamente porque sea exclusivo, sino porque para crearlo Ferrari ha utilizado la arquitectura del F8 Spider, con motor V8 de combustión en posición central trasera, chasis y esquema técnico heredados de aquel modelo. La propia elección de esa base le da al HC25 un aire de despedida, porque se apoya en el último Ferrari descapotable con V8 turbo no híbrido colocado en posición central trasera.

El HC25 se presentó el 15 de mayo de 2026 en los Ferrari Racing Days del Circuit of the Americas, en Austin, Texas. Su desarrollo corrió a cargo del Ferrari Design Studio, bajo la dirección de Flavio Manzoni, dentro del programa Special Projects, que crea modelos únicos a partir de las ideas de un cliente y con un proceso que dura una media de unos dos.

Ferrari HC25 / Ferrari

Ferrari ha trabajado para que el coche se aleje visualmente del F8 Spider. Por ello la carrocería juega con dos volúmenes muy marcados y una banda central negra que envuelve el coche y sirve también para integrar elementos funcionales, como las tomas de aire de los radiadores y las salidas de calor del motor. Esa franja negra no es solo un recurso estético, sino que vertebra toda la silueta y crea una separación clara entre la parte delantera y la trasera, casi como si el coche estuviera dividido en piezas alrededor del habitáculo. También ayuda a dirigir la mirada hacia la zona posterior, donde se concentra buena parte de la musculatura del vehículo.

El tirador de la puerta queda integrado en una pieza larga de aluminio mecanizado, más parecida a una cuchilla o a un puente entre superficies que a una manilla convencional. Ferrari también ha reducido el peso visual del acristalamiento y ha buscado una línea de hombros más baja, algo que puede hacer que el coche parezca más pegado al suelo y menos condicionado por la estructura de un descapotable.

Ferrari HC25 / Ferrari

Los faros delanteros se han creado específicamente para este modelo, con módulos que no se habían usado antes en un Ferrari. La firma diurna adopta por primera vez una disposición vertical y dibuja una forma de bumerán sobre el borde de las aletas delanteras. Detrás, los pilotos partidos dialogan con esa misma idea gráfica, de modo que el coche no depende solo de sus proporciones para diferenciarse.

La carrocería está pintada en Moonlight Grey mate, combinada con la banda en negro brillante. Los detalles amarillos aparecen en los logotipos Ferrari, en las pinzas de freno y también dentro del habitáculo, donde se mezclan con tejido técnico gris y gráficos que recuerdan a las formas de bumerán del exterior. Las llantas tienen cinco radios, aro exterior diamantado, doble canal rebajado y radios oscuros para acentuar el diámetro.

Prestaciones de superdeportivo

El motor es un V8 a 90 grados, turbo, con cárter seco y 3.902 cc. Entrega 720 cv a 7.000 rpm y 770 Nm a 3.250 rpm, con una potencia específica de 185 CV/l y régimen máximo de 8.000 rpm. La caja es una F1 de doble embrague y siete marchas.

Interior del Ferrari HC25 / Ferrari

Todo esto se traduce en: 340 km/h, 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y 200 km/h desde parado en 8,2 segundos. Para un coche que mide 4.758 mm de largo, 2.006 mm de ancho y 1.183 mm de alto, con 2.650 mm de batalla. El maletero ofrece 200 litros y el depósito tiene 78 litros. Monta neumáticos 245/35 ZR 20 delante y 305/35 ZR 20 detrás, con frenos de 398 x 223 x 38 mm en el eje delantero y 360 x 233 x 32 mm en el trasero. También incluye eDiff3, F1-Trac, ABS/EBD de altas prestaciones con Ferrari Pre-fill, FrS SCM-E, FDE+ y SSC 6.1.

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Como vemos, el Ferrari HC25 es un coche que mira en dos direcciones a la vez. Por un lado apunta a esa exclusividad que solo pueden ofrecer las unidades one-off, y por otro mantiene las sensaciones que brinda el V8 central trasero sin hibridación que tantos elogio ha cosechado para la firma Ferrari.