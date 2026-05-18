¿Un coche inspirado en un chalet? Así es el Bentley Bentayga Chalet

Bentley amplía la familia del Bentley Bentayga EWB con una edición muy especial, pensada para quienes entienden el coche como una extensión del estilo de vida. El nuevo Bentayga EWB Chalet Edition nace de una colaboración entre Mulliner, la división de personalización de la marca, y The Gstaad Guy, el creador de contenido conocido por su sátira alrededor del lujo y los códigos de la alta sociedad.

Bentley Bentayga Chalet Edition con Gstaad Guy / Bentley

En este caso, Bentley plantea el SUV como un “chalet sobre ruedas”, con una configuración enfocada al confort y una estética inspirada en refugios alpinos de lujo. El punto de partida es un Bentayga EWB Azure, una variante pensada para el bienestar de los ocupantes, a la que se le añade una personalización nunca antes vista.

El interior recurre a una combinación de materiales cálidos y acabados discretos para lograr esa sensación de refugio. Hay cuero Saddle, inserciones de tweed, superficies acolchadas con patrón de rombos y molduras de madera Liquid Amber de poro abierto. Bentley también añade detalles en tono Fireglow para romper la uniformidad visual sin caer en contrastes demasiado contrstes.

Bentley Bentayga Chalet Edition / Bentley

La configuración incluye cuatro asientos Comfort, diseñados para reducir la fatiga durante los viajes, además de una consola central trasera que separa claramente las dos plazas posteriores. Y desde ellos se disfruta del sistema de sonido Naim for Bentley, integrado con rejillas acabadas en el mismo tono Saddle del resto del habitáculo.

Más allá de los materiales, el Chalet Edition introduce varios elementos vinculados directamente a The Gstaad Guy. Su emblema aparece grabado mediante láser en diferentes zonas del interior y también hay un gráfico específico en las aletas delanteras. Bentley incorpora además un motivo floral alpino bordado en los reposacabezas y cojines, realizado en tonos rojos y verdes como referencia a la herencia suiza y al concepto de familia que el creador asocia con su personaje. Las luces de bienvenida personalizadas buscan reforzar esa sensación de llegar “a casa”.

Bentley Bentayga Chalet Edition / Bentley

Por fuera, el rasgo más distintivo es la pintura Light Tudor Grey, aplicada a mano en un proceso que, según Bentley, requiere alrededor de 60 horas. A eso se suma un paquete exterior con detalles en color bronce y una línea Fireglow en la parte inferior de la carrocería. También aparecen insignias específicas Chalet Edition y molduras de acceso personalizadas. Bentley ofrece a su vez accesorios opcionales como protectores de maletero tapizados en cuero Saddle, con bordes Fireglow y bordados de inspiración alpina, pensados tanto para transportar equipamiento de esquí como para escapadas más veraniegas.

Solo a través de Mulliner

La marca británica confirma que el Bentley Bentayga EWB Chalet Edition estará disponible exclusivamente a través de Mulliner, aunque no ha detallado cuántas unidades se fabricarán ni el precio de esta edición. Tampoco se han comunicado datos sobre motorizaciones, prestaciones o fechas concretas de entrega.

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Bentley Bentayga Chalet Edition / Bentley

Más que una serie especial centrada en cifras, este Bentayga busca diferenciarse por la atmósfera interior y el nivel de personalización. Bentley lleva tiempo utilizando Mulliner para desarrollar modelos muy específicos y esta colaboración con The Gstaad Guy encaja precisamente en esa línea, donde el coche se adapta a un estilo de vida muy concreto.