BMW recupera el espíritu Alpina con un gigantesco V8

Durante años, muchos coches rápidos han entrado en una especie de competición absurda por ver cuál es más agresivo, más duro o más escandaloso. Pero Alpina siempre ha jugado a otra cosa, y el nuevo Vision BMW Alpina lo demuestra.

Vision BMW Alpina / BMW

El prototipo presentado en el Concorso d’Eleganza Villa d’Este no intenta parecer un coche de circuito matriculado. Tampoco busca impresionar con alerones imposibles o líneas exageradas. Lo que plantea BMW es otra cosa: un gran turismo enorme, elegante y con un V8 pensado para viajar muy rápido sin acabar agotado después de 500 kilómetros. La idea puede sonar antigua, pero precisamente por eso resulta interesante ahora.

Porque mientras buena parte del mercado premium parece obsesionado con parecer cada vez más deportivo y marcar tiempazos en Nürburgring, Alpina siempre tuvo otra lógica. Más aislamiento, más confort y más facilidad para hacer kilómetros a ritmos altos sin convertir cada trayecto en una demostración de fuerza. BMW insiste mucho en esa filosofía durante toda la presentación del coche y hay una frase que resume bastante bien el planteamiento: “un conductor cómodo es un conductor más rápido”. Era una de las ideas de Burkard Bovensiepen, fundador de Alpina, y sigue marcando el enfoque de la marca.

Vision BMW Alpina / BMW

El coche acompaña perfectamente ese discurso. Mide 5,20 metros de largo, tiene una silueta muy baja y un perfil clásico de gran coupé, con un capó larguísimo y una caída de techo bastante limpia. Aunque es un ejercicio de diseño, BMW deja entrever bastante de lo que quiere hacer con Alpina a partir de ahora.

El frontal mantiene el clásico “shark nose” de algunos BMW históricos y de varios Alpina de los años setenta, aunque reinterpretado de una manera mucho más limpia. Hay riñones grandes, pero integrados con bastante más sentido que en otros modelos recientes de BMW.

Interior del Vision BMW Alpina / BMW

También aparecen muchos detalles típicos de Alpina, aunque bastante suavizados. Las deco-lines laterales siguen ahí, las cuatro salidas de escape ovaladas también y las llantas conservan el diseño multirradio que la marca lleva utilizando desde hace décadas. Lo curioso es que BMW evita convertir todo eso en una evidente nostalgia. El coche no parece un restomod ni un homenaje retro. Tiene detalles clásicos, pero el conjunto busca verse moderno y bastante sobrio.

El interior mezcla cuero, superficies metálicas y detalles de cristal, aunque sin la sensación de ‘concept car futurista’ que suelen tener muchos prototipos actuales. Hay pantallas, por supuesto, incluyendo BMW Panoramic iDrive y una nueva pantalla para el pasajero, pero el protagonismo sigue siendo para el espacio, los materiales de calidad y la sensación de viajar cómodo. Incluso hay un detalle bastante Alpina, al haber incluido dos copas de cristal y una botella de agua integradas en la consola trasera mediante un sistema desplegable automático. Puede parecer una extravagancia, pero encaja bastante con la idea del coche. Alpina nunca ha ido de radical.

Interior del Vision BMW Alpina / BMW

BMW tampoco entra en datos de potencia, aceleración o velocidad máxima. Solo confirma que utiliza un motor V8 y que mantiene un ajuste específico para el sonido del escape. Porque el mensaje aquí no son las cifras.

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Desde 2026, Alpina pasa a convertirse oficialmente en una marca exclusiva dentro de BMW Group, colocada entre BMW y Rolls-Royce. La compañía cree que todavía hay espacio para coches de lujo rápidos que no necesiten parecer deportivos extremos para justificar su precio o su rendimiento. Y viendo este cochazo, tiene bastante sentido.