Presentado en primicia desde el 18 de mayo en el stand Renault durante el torneo de Roland-Garros 2026, el Renault 4 JP4x4 Concept es una reinvención de las versiones Plein Air (1969) y JP4 (1981) del Renault 4 original. Replantea el aspecto "de ocio" de estos modelos, con un espíritu relajado y lúdico, pero añadiendo un toque aventurero que le proporciona su tracción a las cuatro ruedas.

El Renault 4 más aventurero ya tiene nombre: así es el JP4x4 Concept / Renault

Una carrocería abierta y dinámica

Después de FL4WER POWER, Savane 4x4 y Vision 4Rescue, el JP4x4 Concept es el cuarto concept-car basado en el Renault 4 E-Tech eléctrico, que demuestra todo el potencial del modelo de serie en términos de versatilidad, tanto para particulares como para profesionales.

Al igual que los dos primeros, nos encontramos con una carrocería en un tono verde (en este caso un esmeralda ligeramente nacarado), que contrasta notablemente con el naranja elegido para el interior. Dos colores llamativos de estilo pop que crean un objeto fresco, dinámico y alegre.

Estéticamente, destaca por su carácter abierto y aventurero. Además de las dos puertas minimalistas de apertura tradicional, cuenta con un techo perforado en forma de cruz para maximizar la rigidez y un portón trasero sin capota que se baja como el de una pick-up para facilitar la carga. Para evocar el espíritu de ocio con el que se reinterpretaron los modelos Plein Air y JP4 de antaño, se ha incorporado una tabla de surf suspendida del techo y se han guardado monopatines en el maletero.

Interior elegante y deportivo

En el interior, los asientos baquet recuerdan a los icónicos asientos tipo "momia" con reposacabezas integrado, que aparecieron en varios modelos Renault en la década de 1970. Están tapizados en una tela mixta con base de crepé y secciones de malla diagonal, para un efecto elegante y deportivo a la vez.

Los paneles de las puertas, el contorno del maletero y el salpicadero también están revestidos de tela, este último con un asidero para el pasajero en caso de baches. La consola central flotante es de nuevo diseño, aportando robustez y refinamiento a este interior tan fresco y luminoso que busca Renault.

Por último, el logotipo específico de JP4 adorna el pilar central exterior, mientras que la inscripción 4x4 se muestra tanto lateralmente en la aleta delantera del vehículo como en la parte trasera en el maletero.

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Salir a explorar

Desde el punto de vista técnico, el vehículo se beneficia de un aumento de 15 mm en la altura libre al suelo en comparación con la versión estándar de Renault 4 E-Tech eléctrico. Conserva el tamaño de las llantas de 18 pulgadas, pero con unos neumáticos adaptados y un diseño especial "JP4".

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Ante todo, este Renault 4 JP4x4 Concept se beneficia de la transmisión integral disponible permanentemente gracias a la incorporación de un segundo motor eléctrico en el eje trasero. Esto mejora su agilidad y refuerza su carácter aventurero, permitiéndole atravesar sin esfuerzo terrenos arenosos, rocosos y sin pavimentar.