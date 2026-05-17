FurgoVolkswagen 2026: Historias y emociones sobre ruedas

Unir en un producto, un vehículo, en un mismo concepto manteniendo una conexión emociona, un modelo cultural y haciéndolo plenamente reconocible con el paso del tiempo, no es algo que se antoje sencillo. Pocos lo consiguen, y el Volkswagen Bulli es uno de los pocos que lo ha logrado tras 76 años de historia. Porque, al final, la vida va de eso, de sumar experiencias y de poder compartir historias. Crear comunidad ayuda a difundir su mensaje de libertad.

Cada año, y ya van 22, los amantes de las ‘furgos’ de Volkswagen se graban a fuego el final de la primavera para celebrar la tradicional concentración en el Camping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador: la FurgoVolkswagen. Cientos de furgonetas registradas comparten cada año su pasión por una idea, por un modo de vivir, por un símbolo que ha sido protagonista de innumerables historias de todo tipo. Porque el Bulli, la popular ‘furgo’ de Volkswagen, es algo más que cuatro ruedas, un volante y mucho espacio interior. Es una razón de ser. Este año, más de 70 personas pasaron por las manos de expertos tatuadores para grabarse en la piel la furgoneta, un buen ejemplo de la pasión que levanta.

Tradición familiar

En 2004 se celebró la primera edición, con 40 vehículos y 100 personas que casi de forma espontánea se unieron para contar sus historias y compartir su pasión. Este fin de semana han sido casi mil furgonetas y cerca de 5.000 personas las que se han citado en la Costa Brava para celebrar su evento anual.

Los asistentes disponen de zonas habilitadas para estacionar sus furgonetas, así como áreas comunes donde se organizan diversas actividades que combinan exposiciones de modelos clásicos y actuales, concursos, talleres técnicos, mercadillos de accesorios y espacios de intercambio de información sobre mantenimiento, personalización y viajes.

La diversidad de vehículos es uno de los aspectos más destacados del evento. Se pueden encontrar modelos históricos, como las Volkswagen T1 y T2, junto a versiones más actuales adaptadas para el uso camper. Los responsables comerciales de Volkswagen han atendido a cientos de incondicionales que se han interesado por las nuevas versiones, destacando la Grand California o las diferentes variantes del ID.Buzz, el icono eléctrico que llama con fuerza a la puerta del mercado. Las ofertas de financiación animaron a más de uno para considerar la compra de unos vehículos que, en diferentes formatos y tecnologías, mantienen vivo el sueño de la aventura sobre ruedas.

La mayoría de los participantes han concurrido con sus furgonetas preparadas con equipamiento específico para viajes, lo que permitió observar diferentes soluciones de diseño y distribución interior. Este año, el ‘claim’ de la concentración era precisamente el de los viajes, por lo que la cita se ha convertido en una muestra de infinidad de ideas y propuestas para ir más allá de un desplazamiento por carretera. Una aventura emocional.

Además de las actividades programadas, la concentración ha servido para establecer contactos, intercambiar consejos y compartir rutas o destinos recomendados. Tras la tradicional foto de familia, con más de 200 furgonetas en el plano y con todos los asistentes posando a ritmo de música, los participantes tomaron sus vehículos para hacer una ya habitual ruta en caravana hasta la población de L’Escala, a pocos kilómetros del camping. Tras discurrir por las calles de esta localidad marinera ampurdanesa y de tradición en la pesca de la anchoa, las ‘furgos’ volvieron al camping para seguir con un fin de semana inolvidable. Y por la noche del sábado, tradicional barbacoa y música, mucha música.

Según reconoce Albert García, director de Volkswagen Vehículos Comerciales, “el automóvil es uno de los pocos productos capaces de generar una experiencia completa al ser utilizado. No se observa ni se consume de forma puntual, sino que se vive: se conduce, se escucha, se toca, se recuerda y se asocia a momentos concretos de la vida. Esa experiencia integral ayuda a explicar por qué el vínculo con un vehículo puede ser tan emocional y duradero y por qué modelos como el Bulli acaban teniendo alma para quienes los conducen. Y cada año se dan cita aquí, en la Furgovolkswagen”.

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El pasado año 2025 la división de Vehículos Comerciales vendió 22.058 unidades, lo que representa un 11,9% del mercado. La irrupción de la tecnología eléctrica ha permitido ampliar la gama de modelos y el objetivo de 2026 es que el 25% de los vehículos de la marca ya sean electrificados.