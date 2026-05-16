Lotus enseña, bajo el paraguas de Geely, su plan Focus 2030: el Emira seguirá vivo y habrá un nuevo híbrido V8

Hace unos años, Lotus decidió electrificar su corta gama, a día de hoy compuesta por el Lotus Eletre, el Emeya y el Evija, con la única excepción de combustión del Lotus Emira. Después de haber presentado su plan Focus 2030, parece que esta decisión toma un nuevo rumbo con el que se mantiene el equilibrio entre los motores térmicos y los eléctricos.

Y es que la marca de origen británico, ahora bajo el paraguas del grupo chino Geely, va a deleitar al público con nuevo modelo, Lotus Type 135, que verá la luz, previsiblemente, en 2028 y que contará con un motor V8, aunque es verdad que este formará parte de un nuevo sistema híbrido. Lotus ha anunciado que el nuevo Type 135 tendrá 1.000 CV y se convertirá así en el primer supercar de la marca. Además, los planes hablan de que su fabricación tenga lugar en Europa.

Además de este nuevo sistema híbrido, Lotus ha confirmado la continuidad del Emira, el único modelo de combustión que tiene la marca en el catálogo. Este deportivo tiene una variante con motor 2.0 de 4 cilindros Turbo de Mercedes-AMG, otra Turbo SE y una con motor 2.5 V6 Supercharged de Toyota. Va de los 365 CV a los 405 CV y que siga todavía en el mercado significa que Lotus sigue apostando, por un lado, por la producción en Reino Unido y, por otro, su compromiso con la demanda de los deportivos de combustión. Lotus desvelará en los próximos días, a modo de muestra de buena fe, una actualización de este modelo y promete que será el Emira "más potente y ligero jamás construido".

El próximo capítulo en la historia de Lotus

La colaboración entre Lotus y Geely (el holding chino tiene un 51% de las acciones de la compañía británica, mientras que el 49% restante pertenece a Etika Automoitiva, de origen malasio) permite que la marca de deportivos acceda a los recursos necesarios para seguir produciendo y compitiendo en el mercado global, al mismo tiempo que aporta a Geely su savoir faire en ingeniería y su valor de marca.

Daniel Li, vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group: “Geely ha creído en Lotus desde el principio". / Lotus

Las líneas directrices de Focus 2030 quieren mantenerse fieles a lo que consideran el ADN de Lotus. Como ha explicado Qingfeng Feng, CEO de Lotus Group, "estamos obsesionados con la ingeniería, el rendimiento y la creación de coches para los conductores". ¿Y esto cómo se aterriza? A través de cuatro pilares: refuerzo de marca, estrategia multimotor, disciplina financiera y colaboración con los socios de la marca.

Cabe prestar atención, en una industria que no concibe los planes de futuro sin electrificación, en la decisión de mantener los motores de combustión. Lotus quiere hacer las cosas bien y, para ello, ha desarrollado diferentes estrategias según el mercado concreto. Así, en Europa se reforzará la imagen de la herencia de competición y el prestigio de la ingeniería británica a través de una gama diversa de motorizaciones; mientras que en China, que es el principal motor de crecimiento en volumen, se va a aprovechar la fuerte demanda de vehículos premium eléctricos. Para Norteamérica, la estrategia estará centrada en los deportivos y el nuevo gusto por los SUV, mientas que para Asia y Oriente Medio se reforzará la presencia de la marca, que ya opera en 2 mercados.

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Lotus quiere adoptar un enfoque "ágil en el que transición hacia la electrificación total esté guiada por el cliente". Por el momento, aunque se han hecho estimaciones sobre el reparto de las ventas, que dan un 40% del peso a los modelos BEV, cabe destacar que el Lotus Emira es el modelo deportivo con mejor ritmo de ventas de toda la historia de Lotus. Cuando este Focus 2030 esté en marcha, la marca quiere alcanzar las 30.000 unidades vendidas al año.