Fiat Grande Panda vs Citroën C3: con el mismo motor de gasolina, ¿en qué se diferencian?

La oleada de electrificación y el gusto por los motores híbridos ligeros e híbridos autorrecargables no quita espacio para que algunas opciones térmicas convencionales sigan estando presentes en el mercado. Dos ejemplos son, del mismo grupo, el Fiat Grande Panda y el Citroën C3, ambos con un sencillo motor de gasolina.

De este primer modelo se han empezado a desarrollar pruebas por parte de los medios italianos y ante la avalancha de contenido, surge una duda: ¿cómo elegir entre dos coches del mismo segmento con el mismo motor?

Citroën C3 / Citroën

Tanto el Grande Panda como el C3 se levantan sobre la misma plataforma de Stellantis, la Smart Car, pensada para ser multienergía y global, ya que se usa en mercados fuera de Europa, y ahorrar costes de producción. El motor que equipan ambos modelos es idénticamente el mismo: un turboalimentado de gasolina 1.2 litros y tres cilindros, evolución de un motor Peugeot-Citroën, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Este motor ya lleva cadena (que no correa bañada en aceite) y le corresponde la etiqueta C de la DGT. Como dato curioso, también tienen freno de mano manual.

Fiat Grande Panda / Fiat

En cuanto a prestaciones, ambos modelos declaran 100 CV de potencia, 205 Nm par y una aceleración de 0 a 100 km/h idéntica, de 10,6 segundos, así como una velocidad máxima de 160 kilómetos por hora. En cuanto a consumos, mientras que el C3 se mueve entre los 5,6 y 5,7 litros por cada 100 kilómetros, el Grande Panda declara directamente los 5,7 l/100 km. También varían por un gramo en emisiones: el Grande Panda llega a los 130 gramos de CO2 por kilómetro y el C3, 129.

Medidas y maletero

Los dos coches son SUV del segmento B, pero difieren por centímetros en algunas medidas. El Fiat Grande Panda llega a los 3,99 metros de largo, intentando reflejar las contenidas medidas del original y mítico Panda, mientras que el Citroën C3 se estira hasta los 4,01 metros de largo. La diferencia clave está en el maletero: el Grande Panda consigue 412 litros de capacidad y el modelo francés pierde litros hasta los 310.

Maletero del Citroën C3. / Citroën

Maletero del Fiat Grande Panda. / Fiat

Las diferencias más notables están el diseño, exterior e interior, y en el nivel de equipamiento de serie. El Fiat Grande Panda quiere recuperar la esencia del Panda original, con guiños a los elementos del mítico modelo italiano, mientras que el C3 quiere ser más moderno. Eso sí, el francés ya goza de faros LED de serie en la versión la acceso. En ambos, las llantas son de acero de 16 pulgadas, con tapacubos para el C3 You.

En el interior, el C3 es cómodo y austero, mientras que el Grande Panda está plagado de detalles llamativos: la pantalla central lleva un marco inspirado en la pista de Lingotto (Turín) e incorpora una guantera superior auxiliar en bambú. Mientras que el Citroën carece de un cuadro de instrumentos al uso y la información la proyecta en una suerte de head-up display digital sobre el volante, el Fiat sí tiene un cuadro de 10 pulgadas real. Ninguno de los dos lleva pantalla de infoentretenimiento en las versiones de acceso, pero sí un soporte para el móvil.

La versión de acceso del Grande Panda no cuenta con pantalla de infoentretenimiento, al igual que tampoco la del C3. / Fiat

Precio del Fiat Grande Panda Pop y del Citroën C3 You

La gama del Fiat Grande Panda con motor de gasolina se estructura en la versión Pop, de acceso, la Icon y La Prima, tope de gama. Para el Citroën C3, el acceso a la gama empieza por el acabado You, al que siguen el Plus, el Collection y el Max, tope de gama.

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Además de en medidas y acabados, también hay diferencias en el precio. El Citroën C3 You cuesta 16.240 euros con oferta de la marca icluida, mientras que el Fiat Grande Panda Pop sube a los 17.107 euros, también con promoción de la marca. Mientras que el Citroën C3 incluye faros LED de serie, el Grande Panda viene con un interior más cuidado y un maletero más grande, siendo estos los puntos que deberá tener en cuenta el conductor (además de los menos de 100 euros de diferencia de precio al contado) para decidirse entre uno y otro, además de ovbiamente el diseño exterior, donde reina la ley del "para gustos, colores".