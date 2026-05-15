Polestar, la marca sueca de vehículos eléctricos de altas prestaciones, anuncia una serie de mejoras en sus dos SUV eléctricos -el Polestar 3 y el Polestar 4- centradas en reforzar su rendimiento y experiencia de conducción. Ambos modelos ya están disponibles para pedidos, con precios desde 81.900 euros para el Polestar 3 y desde 65.900 euros para el Polestar 4.

Polestar actualiza su gama SUV con nuevas versiones del Polestar 3 y Polestar 4 / Polestar

Polestar 3: mejoras en prestaciones, carga e inteligencia

El Polestar 3, SUV insignia de la marca, recibe una actualización integral con la incorporación de una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite una carga en corriente continua significativamente más rápida, además de un aumento en potencia y rendimiento.

Gracias a esta nueva arquitectura, el Polestar 3 alcanza una potencia máxima de carga de hasta 350 kW, permitiendo pasar del 10 al 80% de batería en tan solo 22 minutos en condiciones óptimas, un 35% más rápido que antes.

Polestar 3 / Polestar

El rendimiento de carga se optimiza además mediante Breathe Charge, un innovador software de batería que monitoriza continuamente el estado de la batería en tiempo real y ajusta dinámicamente la velocidad de carga para maximizar el rendimiento de carga rápida en cualquier condición, protegiendo al mismo tiempo la salud de la batería a largo plazo.

Por otro lado, las prestaciones también mejoran significativamente. Todas las versiones de Polestar 3 incorporan un nuevo motor trasero síncrono de imanes permanentes, combinado con un motor delantero asíncrono en las versiones Dual motor. La potencia conjunta alcanza ahora hasta 500 kW de potencia (680 CV) en la variante Performance.

Polestar 3 / Polestar

En lo que a inteligencia se refiere, el Polestar 3 incorpora una importante actualización de su ordenador central. El SUV se equipa ahora el procesador NVIDIA DRIVE AGX Orin, multiplicando por más de ocho la capacidad de computación. Esto permite una gestión más avanzada de los sistemas de seguridad activa, las funciones del vehículo y los datos procedentes de sensores.

También hay cambios en el diseño, incorporándose dos nuevos colores exteriores, Storm y Krypton, además de emblemas en contraste para reforzar la identidad visual de Polestar. En el interior, se introducen nuevas tapicerías: Bio-attributed MicroTech acolchado en color Nebula con inserciones de aluminio reciclado y cuero Nappa ventilado en color Dune con inserciones en madera de fresno negro.

Polestar 4 coupé: mejoras en dinámica y sostenibilidad

El Polestar 4 continúa evolucionando y reforzando su posicionamiento como SUV de diseño deportivo, incorporando oficialmente la denominación Polestar 4 coupé.

Polestar 4 coupé / Polestar

Reafirmando su posición como el eléctrico más orientado a las prestaciones dentro de su segmento, el actualizado Polestar 4 coupé recibe una profunda revisión del chasis para mejorar agilidad, confort y precisión, reforzando la experiencia de conducción.

Las versiones Rear motor y Dual motor incorporan de serie un chasis recalibrado con amortiguadores pasivos de alta capacidad, nuevos muelles y barras estabilizadoras, además de topes de rebote de poliuretano que sustituyen a los anteriores muelles internos. El resultado es una conducción más controlada en cualquier situación, complementada por mejoras en la precisión de la dirección.

Polestar 4 coupé / Polestar

El Polestar 4 coupé sigue siendo el SUV más rápido de la gama Polestar, con las versiones Dual motor de tracción total acelerando de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos, manteniendo al mismo tiempo la menor huella de carbono de cualquier modelo Polestar.

Tanto el Polestar 3 como el Polestar 4 adoptan ahora la nueva estructura de versiones y nomenclatura introducida inicialmente en el Polestar 5. Las versiones pasan a denominarse Rear motor y Dual motor en ambos modelos. Las variantes superiores serán ahora Performance en Polestar 3 y Dual motor con pack Performance en Polestar 4.

Noticias relacionadas

Ambos están ya disponibles para pedidos, con precios desde 81.900 euros para la versión Rear motor de Polestar 3 y desde 65.900 euros para la versión Rear motor de Polestar 4.