Normativa
La nueva Ley de Movilidad Sostenible que cambia el transporte en España
La Ley 9/2025 reconoce por primera vez la movilidad como un derecho y apuesta por un modelo más seguro, sostenible y centrado en las personas
La nueva Ley de Movilidad Sostenible ya marca el futuro del transporte en España. La norma, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, busca transformar la manera en la que nos desplazamos, poniendo el foco en la sostenibilidad, la digitalización y el acceso equitativo a la movilidad.
Durante su presentación, Sara Hernández Olmo, secretaria general de Movilidad Sostenible, definió la Ley 9/2025 como una norma “amplia y suficientemente ambiciosa”, destacando que eleva por primera vez a rango legal la neutralidad climática dentro del sector del transporte.
La movilidad pasa a ser un derecho
Una de las grandes novedades de la ley es que reconoce la movilidad como un derecho colectivo y esencial de la ciudadanía.
Esto implica que las administraciones públicas deberán garantizar que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a servicios básicos como el empleo, la sanidad, la educación o el ocio mediante un transporte seguro, asequible y respetuoso con el medio ambiente.
Una movilidad más segura y sostenible
La norma apuesta por reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire a través de medidas centradas en el transporte público, la movilidad compartida y la electrificación progresiva del parque móvil.
Además, incorpora la perspectiva de género y la igualdad de trato en el diseño de redes de transporte, horarios, iluminación o sistemas de seguridad, con el objetivo de crear desplazamientos más seguros y accesibles para todos.
La Ley también contempla una reorganización de las rutas de autobús de larga distancia y protege la financiación estatal del transporte público mediante un nuevo fondo específico.
Entre las medidas más destacadas aparece la limitación de vuelos nacionales que puedan sustituirse por trayectos ferroviarios inferiores a dos horas y media, además del impulso a la recuperación de los trenes nocturnos.
Las empresas tendrán nuevas obligaciones
Otro de los puntos importantes afecta directamente a la movilidad laboral. Las empresas públicas y privadas con más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán contar con planes de movilidad sostenible en un plazo máximo de dos años.
Estos planes fomentarán medidas como el teletrabajo, el uso del transporte público o el coche compartido, además de acciones relacionadas con seguridad vial y prevención de accidentes laborales en desplazamientos.
Un sistema coordinado y digital
La ley también crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, un nuevo marco de coordinación entre administraciones públicas.
Dentro de este modelo destaca el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una herramienta digital que permitirá compartir información y evaluar el impacto de las políticas de transporte en todo el país.
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