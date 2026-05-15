Curiosidades
¿Por qué se enciende esta luz del coche y qué debes hacer?
El control de estabilidad es clave para evitar derrapes y perder el control del vehículo, pero su testigo puede indicar tanto un funcionamiento normal como una avería
El ESP (Electronic Stability Program) es uno de los sistemas de seguridad más importantes de los coches actuales. Desde 2014 es obligatorio en todos los vehículos nuevos vendidos en Europa y su función es evitar derrapes y ayudar al conductor a mantener el control del coche en situaciones complicadas.
Qué significa que la luz del ESP
Cuando el testigo del ESP, representado por un coche amarillo con unas líneas en forma de “eses”, parpadea, significa que el sistema está funcionando correctamente. Suele ocurrir en curvas, aceleraciones fuertes o sobre asfalto mojado, cuando el coche detecta una posible pérdida de adherencia.
En ese momento, el ESP actúa frenando determinadas ruedas y reduciendo potencia para estabilizar el vehículo. Es, básicamente, una advertencia de que estamos cerca del límite de agarre.
Si el testigo permanece encendido de forma constante, normalmente indica una avería. El fallo puede estar relacionado con el propio sistema ESP, con el ABS, ya que trabajan conjuntamente, o con sensores como los de velocidad de las ruedas o el ángulo de dirección.
Aunque el coche seguirá funcionando, conducir con el ESP averiado supone perder una importante ayuda de seguridad. En situaciones de emergencia o baja adherencia, el riesgo de perder el control aumenta considerablemente.
Qué hacer si se enciende el testigo
Antes de acudir al taller, conviene probar algunas soluciones sencillas. Apagar y volver a arrancar el coche puede reiniciar el sistema y hacer desaparecer el aviso.
También es recomendable comprobar si hay otras luces encendidas, especialmente la del ABS, y revisar el estado y la presión de los neumáticos. Si la luz sigue encendida, lo más aconsejable es realizar un diagnóstico electrónico en un taller para localizar el origen de la avería.
- Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos