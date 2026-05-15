El Adventure Experience sigue dando pasos firmes como uno de los grandes encuentros del calendario para los amantes de las motos en general y de las trail, maxitrail y los viajes sobre dos ruedas en particular. Este 2026, el evento alcanza su sexta edición en Barcelona y la cuarta en Madrid, reforzando su presencia en dos plazas clave y confirmando su crecimiento dentro de un segmento que no deja de ganar adeptos y que las marcas no dejan de lanzar nuevos modelos.

Adventure Experience crece y cambia de escenario en Barcelona / Adventure Experience

La primera cita tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en Barcelona, con un cambio significativo de ubicación. El evento abandona el ya conocido Rocco’s Ranch para trasladarse a la zona Motor de Ametlla Park, un nuevo recinto que abre la puerta a una evolución natural del formato en la localidad de l’Ametlla del Vallès. Más espacio y un entorno preparado para acoger un mayor número de actividades y marcas permiten a Adventure Experience seguir su hoja de ruta: convertirse en el gran referente nacional para los usuarios que buscan algo más que conducir una moto. Y con la entrada gratuita que se puede descargar en su web.

Si algo define a este evento es precisamente su capacidad para ir más allá de la exposición estática / Adventure Experience

Porque si algo define a este evento es precisamente su capacidad para ir más allá de la exposición estática. Aquí, el usuario puede probar motos, formarse y vivir experiencias reales. Las pruebas dinámicas son uno de los pilares del evento, ofreciendo la posibilidad de subirse a modelos de algunas de las marcas más relevantes del mercado. Kawasaki acudirá con novedades como la KLE 500, mientras que BMW hará lo propio con la esperada F 450 GS, dos monturas que apuntan directamente al público que se inicia en el mundo trail.

Pero no estarán solas. Firmas como AJP, Aprilia, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Kove, KTM, Macbor, QJ Motor, Rieju, Sharmax, Triumph, Yamaha y Zero Motorcycles estarán presentes y completan una parrilla prácticamente representativa del mercado actual. Una oportunidad única para comparar, descubrir y, sobre todo, entender qué tipo de moto encaja mejor con cada perfil de usuario, especialmente para aquellos que están dando sus primeros pasos en este universo. Como firmas de equipamiento y componentes no faltarán Clover, AndreaniMHS o agencias de viajes como O2 Riders.

El usuario puede probar motos, formarse y vivir experiencias reales / Adventure Experience

El componente experiencial se refuerza con un amplio programa de actividades. Los cursos de conducción -a cargo de Motoffroad Academy en Barcelona y Motoescuela en Madrid- permiten mejorar la técnica tanto en asfalto como fuera de él, mientras que las formaciones en primeros auxilios de la mano de Rescuelife y Forsan Formación aportan un valor añadido clave para cualquier usuario que se plantee viajar en moto.

A ello se suman cursos de mecánica básica con Viejos Pistones y The Craftman, charlas inspiradoras y ponencias de motoviajeros como Alicia Sornosa y Gustavo Cuervo que comparten vivencias reales, acercando ese espíritu aventurero a quienes todavía están en la fase de dar el salto. Y otras charlas de pilotos dakarianos como Javi Vega o Jordi Viladoms.

El componente experiencial se refuerza con un amplio programa de actividades / Adventure Experience

Dentro de las actividades también destaca la Tracker 400 Challenge, una prueba de habilidad organizada por Triumph que gana el piloto más lento, el que tarda más en recorrer 15 metros, así como la motogymkhana propuesta por la firma de motos eléctricas Zero Motorcycles con la XB de off road como protagonistas. Ambas actividades son gratuitas para el público asistente, al igual que la Zona TXP de Triumph, destinada a los más pequeños de la casa donde podrán probar las motos infantiles de la firma inglesa.

Uno de los grandes atractivos de esta edición en Barcelona será la presencia de Paul Tarrés, uno de los nombres propios del panorama actual, que participará de la mano de AMV Seguros. Su figura representa a la perfección esa mezcla de técnica, espectáculo y aventura que define el ADN del evento. Porque el domingo a las 12:00 será la exhibición de pilotos profesionales donde no faltarán entre otros Kirian Mirabet y Xavier Galindo.

Tras la cita catalana, Adventure Experience viajará a Madrid, donde celebrará su cuarta edición los días 20 y 21 de junio. En este caso, el escenario será la plaza de toros de Colmenar Viejo, un enclave que ofrece un entorno idóneo para el desarrollo del evento. En este caso los cursos de conducción y actividades en moto se llevarán a cabo en la explanada colindante preparada para la ocasión.

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Dentro de las actividades también destaca la Tracker 400 Challenge, una prueba de habilidad organizada por Triumph que gana el piloto más lento / Adventure Experience

En conjunto, Adventure Experience no solo crece en tamaño, sino también en ambición. Su capacidad para reunir marcas, usuarios y experiencias lo posiciona como una puerta de entrada ideal al mundo adventure, especialmente para quienes empiezan a descubrir, y también para el usuario más experimentado que quiere pasar un día sumergido en un ambiente adventure. Eso sí, en esta nueva etapa y con un recinto más amplio en Barcelona, el reto estará en mantener la cercanía y facilidad de acceso a las actividades que han sido, hasta ahora, una de sus grandes señas de identidad.