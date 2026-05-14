Tecnología de competición con la velocidad del sonido para los BMW M

BMW introducirá una nueva tecnología de combustión en sus deportivos de seis cilindros en línea a partir del verano de 2026. Se llama BMW M Ignite y debutará en los BMW M3, BMW M4 y más adelante en el BMW M2, con una solución de ignición derivada de la competición que busca reducir el consumo cuando el motor trabaja con mucha carga, algo especialmente habitual en circuito.

La marca alemana ha desarrollado un sistema de pre-cámara de combustión patentado en 2024 que se integrará en los motores gasolina de estos ‘M’. El objetivo no pasa por aumentar potencia, sino por mejorar la eficiencia y ayudar a que estos coches sigan cumpliendo las futuras exigencias europeas de emisiones.

Motor BMW M con la tecnología Ignite / BMW

El funcionamiento cambia respecto a una mecánica convencional porque el motor incorpora dos sistemas de encendido. A la clásica cámara principal se suma una pre-cámara integrada en la culata y conectada mediante pequeños conductos. Esa pre-cámara tiene su propia bujía y su propia bobina de encendido. Cuando el motor funciona a bajas o medias revoluciones, el sistema trabaja de forma parecida a un gasolina tradicional y actúa primero la bujía principal. La diferencia aparece cuando se exige más carga o más régimen al motor. En ese momento, la ignición en la pre-cámara gana protagonismo y parte de la mezcla de aire y combustible se quema allí antes de pasar a la cámara principal.

BMW explica que las llamas generadas en esa pre-cámara salen hacia el cilindro a velocidades cercanas a la del sonido y provocan varios puntos de ignición simultáneos sobre el pistón. La consecuencia es una combustión más rápida y más controlada, algo que también ayuda a reducir el riesgo de detonación descontrolada o “knocking”.

Motor BMW M con la tecnología Ignite / UWE FISCHER

Además de mejorar la eficiencia, esta solución también reduce la temperatura de los gases de escape. Ese punto tiene importancia porque la tecnología está pensada para facilitar el cumplimiento de la futura normativa Euro 7, cuya entrada en vigor está prevista para noviembre de 2026.

Menos consumo cuando el motor va al límite

Donde más se notará esta tecnología será en conducción exigente. BMW centra buena parte de su discurso en el uso en circuito y asegura que el sistema permite reducir de forma significativa el consumo bajo cargas elevadas. Eso puede traducirse en más tiempo rodando con el mismo depósito durante tandas o track days.

Motor BMW M con la tecnología Ignite / BMW

La marca también añade otros cambios técnicos asociados a esta evolución mecánica. Los nuevos motores incorporarán una relación de compresión más alta y turbocompresores con geometría variable. No se han facilitado cifras concretas de reducción de consumo ni datos técnicos detallados sobre esas modificaciones.

Lo que sí confirma BMW es que ni la cilindrada ni la potencia cambiarán respecto a los motores actuales de estos modelos. El foco está puesto en la eficiencia y en mantener vivos los motores de seis cilindros de altas prestaciones dentro del nuevo marco regulatorio europeo.

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La implantación de BMW M Ignite arrancará en julio de 2026 con todas las variantes de los BMW M3 y BMW M4. Un mes después, en agosto de 2026, comenzará también la producción del BMW M2 con esta nueva tecnología.