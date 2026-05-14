Skoda celebra 125 años en competición con el Fabia Motorsport Edition

Skoda Motorsport cumple 125 años y la marca ha decidido celebrarlo con una edición limitada del Fabia inspirada en el mundo de los rallyes. El nuevo Fabia Motorsport Edition estará limitado a 125 unidades y toma como base el Fabia 130, la versión más potente de producción dentro de la gama del utilitario checo.

El modelo mezcla una estética inspirada en el actual RS Rally2 con un planteamiento pensado para seguir siendo utilizable a diario. Es decir, un coche de calle aunque con varios guiños claros a su trayectoria en competición y a los éxitos recientes de sus programas cliente en Rally2.

Skoda Fabia Motorsport Edition / Skoda

El apartado visual es uno de los puntos donde más se distancia de un Fabia convencional. Esta edición solo estará disponible en color Moon White y combina la carrocería blanca con techo y pilares negros. También incorpora detalles acabados en negro en los spoilers delantero y trasero y en el difusor. Las llantas específicas Libra de 18 pulgadas con acabado ahumado, la suspensión rebajada y la doble salida de escape buscan reforzar una imagen más deportiva. A eso se suman unos vinilos inspirados en el Fabia RS Rally2 y unos faros Bi-LED con interior oscurecido.

Dentro, el Fabia Motorsport Edition mantiene una configuración centrada en el conductor, aunque sin renunciar al uso diario. Los asientos deportivos delanteros incorporan reposacabezas integrados y mayor sujeción lateral, mientras que el salpicadero y parte de los revestimientos recurren a acabados con efecto carbono. Cada unidad incluye una placa numerada en el salpicadero que identifica su posición dentro de la serie limitada de 125 coches. También aparecen referencias específicas de aniversario en el volante deportivo de tres radios y en las alfombrillas. La marca añade molduras exclusivas en los umbrales de las puertas con un diseño inspirado en la decoración de competición. Son detalles pequeños, pero ayudan a reforzar la conexión con el departamento deportivo de Skoda.

Skoda Fabia Motorsport Edition / Skoda

El motor es otro de los elementos clave de esta edición. Bajo el capó se mantiene el bloque 1.5 TSI evo2, aunque con una preparación específica desarrollada por el equipo técnico de la marca. La potencia alcanza los 177 CV, frente a los 150 del 1.5 TSI convencional.

Además, se han modificado componentes como el colector de admisión, el amortiguador de vibraciones y los balancines para soportar el aumento de rendimiento. El par máximo se sitúa en 250 Nm y está disponible entre 1.500 y 4.000 rpm, mientras que la potencia máxima aparece entre 5.000 y 6.000 rpm.

La transmisión automática DSG de siete velocidades también recibe ajustes específicos. La caja cambia ahora a un régimen más alto, incorpora reducciones con punta-tacón automático en el modo Sport y modifica la gestión de frenada para mejorar la respuesta en aceleraciones posteriores.

Objeto de colección

Más allá del coche, la marca quiere convertir esta serie especial en una pieza de colección para los aficionados de Skoda Motorsport. Cada comprador recibirá una caja exclusiva con varios accesorios y recuerdos relacionados con la edición.

Skoda Fabia Motorsport Edition / Skoda

Entre ellos aparecen un certificado de origen firmado por miembros de la dirección de Skoda Auto, unos guantes de conducción y un estuche de transporte con el logotipo de la edición. El detalle más llamativo es un fragmento del arco de seguridad de un Skoda Fabia RS Rally2, incluido como objeto de coleccionista.

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La marca recuerda además el peso que ha tenido el Fabia dentro de la categoría Rally2 desde 2015. Según los datos facilitados, se han vendido más de 750 coches cliente a lo largo de tres generaciones y el modelo acumula seis títulos de pilotos en WRC2, además de campeonatos continentales y nacionales.