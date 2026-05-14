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Londres se cansa de los superdeportivos mal aparcados y empieza a retirar Rolls-Royce y Lamborghini

Las autoridades británicas endurecen las medidas contra los coches de lujo estacionados ilegalmente frente a hoteles y zonas exclusivas

Londres se cansa de los superdeportivos mal aparcados y empieza a retirar Rolls-Royce y Lamborghini

Londres se cansa de los superdeportivos mal aparcados y empieza a retirar Rolls-Royce y Lamborghini / Rolls-Royce

Elena Castellano

Madrid
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Cada verano se repite la misma imagen en ciudades como Cannes, Paris o Saint-Tropez: superdeportivos y coches de lujo aparcados frente a hoteles exclusivos mientras turistas adinerados disfrutan de sus vacaciones.

Muchos de estos vehículos llegan desde países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí y permanecen durante semanas en Europa antes de regresar a sus países de origen al terminar el verano.

Multas que ya no sirven de disuasión

El problema para las autoridades es que muchos propietarios aparcan en lugares prohibidos sin preocuparse demasiado por las sanciones económicas.

En ciudades como Londres, las multas por estacionamiento indebido pueden alcanzar las 160 libras esterlinas, unos 183 euros al cambio. Una cantidad que apenas supone un problema para quienes conducen coches valorados en más de medio millón de euros y se alojan en hoteles de lujo con tarifas superiores a los 1.000 euros por noche.

Las grúas entran en acción

Ante esta situación, las autoridades británicas han comenzado a actuar de forma más contundente. Según varios medios ingleses, ya se están utilizando empresas especializadas para retirar de manera sistemática vehículos de alta gama estacionados ilegalmente.

Entre los modelos afectados aparecen deportivos y grandes berlinas de lujo como Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé o modelos de Lamborghini.

Cómo se retira un coche de lujo

Mover vehículos de este nivel requiere procedimientos especiales. A diferencia de las grúas convencionales, estos coches necesitan plataformas y sistemas específicos para evitar daños en la carrocería, suspensión o bajos.

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El objetivo es evitar cualquier desperfecto durante el traslado, algo especialmente delicado en modelos con carrocerías muy bajas o acabados exclusivos.

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