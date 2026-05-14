¿Qué aporta al Land Rover Discovery la nueva versión Landmark?

El Land Rover Discovery actualiza su gama para 2026 con una estructura más sencilla y tres acabados, entre los que se encuentra la nueva versión denominada Landmark. Una edición que se sitúa entre el acabado de acceso S y el más completo Tempest, y que recupera algunos toques históricos del modelo.

La marca mantiene así el enfoque familiar del SUV de siete plazas, aunque introduce cambios de diseño, nuevos colores y más opciones de personalización para diferenciar mejor cada versión. También llegan nuevos paquetes de accesorios centrados en viajes, mascotas, ciclismo o escapadas de invierno.

Discovery Landmark / Land Rover

Más concretamente, el Landmark incorpora una configuración específica tanto por fuera como por dentro. Lo más notable es el estreno del color Tasman Blue, reservado exclusivamente para esta versión y disponible por primera vez en el Discovery.

También introduce elementos propios como los logotipos Landmark, gráficos inspirados en cadenas montañosas y detalles acabados en Graphite Atlas en parrilla, rejillas laterales e inscripciones exteriores. Los protectores inferiores van pintados en Carpathian Grey y las llantas son de 21 pulgadas con acabado Dark Agate Grey.

Discovery Landmark / Land Rover

En el habitáculo aparecen inserciones en aluminio cepillado oscuro, molduras en Tech Velour, techo panorámico deslizante y un frigorífico integrado en la consola central. Son elementos que buscan reforzar el uso familiar y los viajes largos, uno de los argumentos tradicionales del Discovery. La referencia a los primeros Discovery también aparece en algunos detalles decorativos repartidos por el coche, incluidos los proyectores de bienvenida y los estribos delanteros.

Tempest, el tope de gama

El acabado Discovery Tempest sigue ocupando el escalón más alto de la gama y añade ahora el nuevo color Borasco Grey, exclusivo para esta versión. Se suma a los tonos Varesine Blue y Carpathian Grey, todos con película protectora mate de serie.

Esta variante mantiene una imagen más diferenciada gracias a los contrastes en tono Petra Copper, presentes en el techo, las molduras exteriores, las letras Discovery y las llantas de 22 pulgadas. También incluye elementos específicos de diseño en el interior y el exterior.

Discovery Landmark / Land Rover

Land Rover añade además dos nuevas configuraciones interiores con tapicerías Light Oyster y Caraway, acompañadas por detalles en piel Windsor.

El enfoque sigue siendo el mismo que hasta ahora: un Discovery más orientado al confort y al equipamiento, sin renunciar a la capacidad familiar ni al uso fuera del asfalto.

Por su parte, el Discovery S se continúa como versión de acceso y mantiene una configuración más sencilla, aunque conserva elementos pensados para el día a día. Entre ellos aparecen la carga inalámbrica para el móvil, hasta nueve conexiones USB y múltiples huecos portaobjetos repartidos por el interior.

Accesorios para viajes, mascotas y escapadas

La marca también reorganiza los paquetes de accesorios disponibles para el Discovery. Hay cinco configuraciones distintas y todas buscan adaptar el coche a usos muy concretos. El paquete For Dogs incluye transportín plegable, sistema portátil de aclarado, protector acolchado para la zona de carga y bebedero resistente a derrames. El llamado Biking Adventures añade portabicicletas, barras de techo, estribos laterales y alfombrillas de goma.

Discovery Landmark / Land Rover

Para quienes utilicen el coche en viajes o escapadas, aparecen los paquetes Beach Days y Road Trip, con soluciones de almacenamiento, cofres de techo, nevera integrada o protectores solares para las plazas traseras. También sigue disponible el paquete Snow Days, pensado para transportar esquís y mejorar la protección interior y exterior del coche en condiciones de nieve.

Otra de las novedades es la llegada del sistema Driver Attention Monitor, una cámara orientada al conductor que supervisa la atención durante la conducción y puede emitir avisos audiovisuales si detecta distracciones.

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Más allá del equipamiento, el Discovery mantiene elementos ya conocidos como el sistema Terrain Response 2, el All Terrain Progress Control y una capacidad de vadeo de 900 mm. Toda la gama puede remolcar hasta 3.500 kg y sigue disponible con motores de seis cilindros D249, D350 y P360, dependiendo del mercado.