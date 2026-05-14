La ITV cambiará en Europa: baterías, sistemas ADAS y nuevas emisiones pasarán a revisarse

La inspección técnica de vehículos podría cambiar de forma importante en los próximos años. La Unión Europea estudia una revisión del actual sistema de ITV para adaptarlo a la evolución tecnológica del automóvil, marcada por la electrificación y la llegada masiva de sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

La propuesta, impulsada por la Comisión Europea, será debatida esta semana por el Consejo de la UE y plantea incorporar nuevos controles relacionados con emisiones, baterías y sistemas ADAS.

Nuevos controles de emisiones

Uno de los cambios más importantes afectaría a las emisiones contaminantes. Bruselas considera que los métodos actuales ya no son suficientes para detectar fallos o manipulaciones en los sistemas modernos de reducción de emisiones.

Por ello, se plantea incorporar pruebas específicas para controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas finas, algo que actualmente no se realiza de forma generalizada en España.

Coches pasando por la ITV / Archivo

Las baterías también pasarán revisión

La creciente presencia de coches eléctricos e híbridos obliga a actualizar las inspecciones técnicas. Según la Comisión Europea, actualmente no existe un sistema armonizado para revisar componentes de alta tensión en este tipo de vehículos.

Las nuevas medidas incluirían controles visuales de baterías, cables o tomas de carga, además de posibles verificaciones eléctricas y pruebas de funcionamiento.

Los sistemas ADAS, bajo vigilancia

Otra de las grandes novedades sería la incorporación de controles específicos para los sistemas ADAS, como el frenado automático de emergencia o el asistente de mantenimiento de carril.

La Unión Europea considera que estas ayudas electrónicas forman ya parte esencial de la seguridad vial y, por tanto, deberían revisarse periódicamente dentro de la ITV.

La creciente presencia de coches eléctricos e híbridos obliga a actualizar las inspecciones técnicas / R.R.

Una ITV más tecnológica

La modernización de las inspecciones obligará a los centros técnicos a adaptarse con nuevos equipos y formación especializada para sus trabajadores.

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Aunque el proceso todavía está en fase de debate, todo apunta a que la ITV del futuro será mucho más tecnológica y estará enfocada no solo al estado mecánico del coche, sino también al correcto funcionamiento de sus sistemas electrónicos y de seguridad.