¿Qué grupos automovilísticos europeos sufrirían más la nueva amenaza arancelaria de Trump?

Ha sido todo una conversación en redes sociales, pero amenaza con afectar a la industria automovilística europea. Las últimas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para crear un marco de colaboración económica que estabilice la imposición de aranceles a las exportaciones de cada bloque y evite una guerra comercial no están siendo suficientes para el presidente de EE.UU.

Mientras que la Unión Europea ratifica lo hablado entre las partes hasta ahora y argumenta que está procediendo como requiere la ley, Donald Trump considera que los tiempos no están siendo lo suficientemente rápidos. Así, el conocido como POTUS ha utilizado su red social, Truth, para amenazar con subir los aranceles a los vehículos de fabricación europea al 25%. La publicación data del 1 de mayo y la fecha de ejecución se quedó en un "inminentemente".

Publicación de Donald Trump en Truth. / .

Trump cree presionar en la dirección correcta a la Unión Europea, mientras que el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, calificó el anuncio de Trump como "inaceptable". Del mismo modo, la Comisión Europea respondió a Trump que "si EE.UU. adopta medidas incompatibles con la Declaración Conjunta, mantendremos activas nuestras opciones para proteger los intereses de la Unión Europea". Al final, parece que esta subida al 25% de los aranceles a los vehículos europeos se retrasa tras una llamada con Ursula Von der Leyen, quien confirmó en X/Twitter que la UE está totalmente comprometida con la implementación de los acuerdos logrados. La nueva fecha límite es el próximo 4 de julio, cuando EE.UU. celebrará su 250 aniversario.

BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis... ¿Dónde quedan?

En todo este intercambio de respuestas, amenazas y frases para templar los ánimos, ¿cuáles serían las consecuencias de esta subida de los aranceles para los grupos automovilísticos europeos? No todos sufrirían por igual, ya que los vehículos producidos en territorio estadounidense se librarían de este arancel, una medida que Trump adoptó para favorecer la fabricación y la empleabilidad local.

Por ejemplo, grupos como BMW, con fábrica en Spartanburg (Carolina del Norte) y una capacidad de 400.000 vehículos anuales, conseguiría sobrellevar una hipotética subida de los aranceles. Esta instalación es la mayor planta de vehículos de propiedad europea en Estados Unidos. De aquí salen los X3 (este es uno de los BMW más vendidos en América), X4, X5, X6, X7 y XM; y algunas variantes como el BMW Alpina XB7, que fue la unidad 7 millones producida en la planta. Con estos datos, BMW es el mayor exportador de automóviles de Estados Unidos.

Producción del BMW X en Spartanburg, EE.UU. / BMW

Por otro lado, Mercedes-Benz dispone de otra fábrica en Tuscaloosa (Alabama) con capacidad para producir 260.000 vehículos al año. En estas instalaciones se fabrican los GLE, GLE Coupé, GLS, Mercedes-Maybach GLS; los eléctricos EQE, EQS y Mercedes-Maybach EQS SUV y este año se suma el GLC.

Stellantis quiere invertir en suelo estadounidense a lo largo de la próxima década, pero ya cuenta con un importante entremado de instalaciones gracias a la herencia de la antigua Chrysler. Las plantas son de ensamblaje y producción de vehículos, de motores y de componentes. Por ejemplo, en Toledo (Ohio) el protagonismo es de Jeep, con los Wrangler y Gladiator; en Michigan se producen los Wagoneer y Grand Wagoneer y en Detroit, el Dodge Durango y el Grand Cherokee. Las marcas europeas de Stellantis tienen muy poca presencia en Estados Unidos, quitando Alfa Romeo, que se comercializa como alternativa para un nicho muy específico, y Maserati, que queda en el segmento de los coches de lujo; y, por lo visto, el plan es no complicar las cosas al contar con un importante portfolio de marcas norteamericanas reconocidas por el público en EE.UU.

El grupo que más aquejaría esta subida de los aranceles a los automóviles europeos sería Volkswagen, que ya ha registrado una caída de las ventas del 20% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior. La única instalación se encuentra en Chattanooga (Tennessee), donde se producen el Volkswagen Atlas y el Atlas Cross Sport, que no se venden en Europa. Ninguna de las otras marcas del grupo tiene producción en Estados Unidos, lo que podría afectar y bastante a las ventas globales del grupo en caso de que la subida de los aranceles se hiciera realidad.

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Producción del Volkswagen Passat (ya terminada) en la planta de Chattanooga (EE.UU.). / Volkswagen

Cabe recordar en este punto que Cupra, a finales del 2024, anunció que había iniciado las conversaciones pertinentes para comercializar algunos modelos en Estados Unidos, previsiblemente para 2030. El primero modeo en llegar será el Formentor, fabricado en Martorell, y se habló de un segundo SUV más grande que se fabricaría, según el plan, en la fábrica de Volkswagen de México. El tratado comercial y los aranceles, en este caso, son más suaves y pueden ser incluso inexistentes si se cumplen una serie de requisitos. No obstante, este acuerdo, el T-MEC, está pendiente de revisión en este 2026 y el resultado podría complicar más las cosas.