Ebro amplía sus fronteras y venderá toda su gama de coches en Bulgaria

Ebro ha decidido salir de España y empezar a vender en ciertos mercados de la Unión Europea. Primero fue Portugal, una operación bastante lógica. Ahora, es Bulgaria, un mercado pequeño pero con grandes oportunidades de crecimiento, sobre todo en el tipo de segmentos en los que se mueve la marca chino-española.

El escenario de la firma del acuerdo fue la Ebro Factory de la Zona Franca de Barcelona, instalaciones que visitaron Kaloyan Ganev y Giorgi Petrov, propietarios del Grupo Cario, que se encargara la distribución de los Ebro en Bulgaria. La compañía búlgara se convierte en el distribuidor oficial de la marca y se encargará de la importación, venta y servicio posventa de los vehículos en Bulgaria, incluyendo la financiación y los seguros. El grupo Cario es referente en el mercado automovilístico búlgaro y se dedica tanto a concesionarios como a talleres, distribución de recambios originales, importación de consumibles de automoción, servicios de reparación y logística del automóvil desde hace 30 años.

No obstante, como parte del acuerdo, se creará un equipo propio de Ebro en Sofía, la capital, para trabajar junto al personal de Cario. Se crearán 80 puestos de trabajo y los Ebro se venderán en seis concesionarios repartidos por todo el país: Sofía, Haskovo, Varna, Ruse, Sliven y Plovdiv.

Toda la gama de Ebro se venderá en Bulgaria

Los modelos Ebro s400, s700, s800 y s900 empezarán a venderse esta primavera en Bulgaria con las mismas motorizaciones disponibles actualmente en España y Portugal. Rafael Ruiz, presidente de Ebro EV Motors destacó que la compañía continúa avanzando en su expansión internacional "de la mano de un socio sólido y con gran implantación en Bulgaria". Este acuerdo permitirá a Ebro estar presente en todo el país desde el primer día y acercar su gama de vehículos sostenibles al mercado búlgaro.

Un mercado con un tamaño reducido (en 2025 se vendieron algo más de 48.000 vehículos) que, no obstante, es dinámico. En los útimos años, siguiendo la tendencia generalizada de Europa, se han empezado a incorporar a la oferta de vehículos nuevas marcas fuera de las europeas y las japonesas. Las previsiones de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Bulgaria hablan de un crecimiento durante los próximos años y de más de 60.000 coches vendidos para 2028. El envejecimiento del parque automovilístico y el crecimiento económico del país apuntan a una renovación progresiva de vehículos en los próximos años.

De izquierda a derecha: Kaloyan Ganev, Georgi Petrov y Rafael Ruiz en su visita a la Ebro Factory. / Ebro

Bulgaria representa una oportunidad interesante por el peso que tienen los SUV en el mercado local, que representan el 42% de las ventas totales del país, mientras que el segmento B sigue liderando las matriculaciones. Con estos datos en la mano, Ebro cree tener posibilidad de encajar en el mercado búlgaro gracias a su tecnología, el diseño y la calidad percibida y, ante todo, los precios.

La compañía considera que su propuesta puede encajar bien en este contexto gracias a una combinación de diseño actual, tecnología y precios competitivos. Por su parte, Kaloyan Ganev y Georgi Petrov señalaron durante la firma que están “muy ilusionados” por incorporarse al proyecto de Ebro y confiaron en que la experiencia del Grupo Cario en distribución y posventa ayudará a posicionar con éxito la marca en Bulgaria.

Crece el interés por el coche eléctrico

Aunque Bulgaria todavía se encuentra en una fase inicial en cuanto a movilidad eléctrica, el segmento está creciendo rápidamente. En 2025, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos aumentaron más de un 40% respecto al año anterior.

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El país cuenta además con varios incentivos para fomentar este tipo de movilidad, como la exención del impuesto anual de circulación, aparcamiento gratuito en zonas reguladas de muchas ciudades y las conocidas "matrículas verdes", que facilitan el acceso a determinadas áreas urbanas. La gama electrificada de Ebro puede encajar en esta transición eléctrica y la llegada del nuevo Ebro eléctrico podría ser también interesante en el mercado búlgaro.