Los conductores españoles siguen mostrando reticencias frente al coche eléctrico

Arval España ha presentado la decimoctava edición del ‘Arval Mobility Observatory’, un estudio que analiza las tendencias de movilidad global. Entre sus muchos datos y conclusiones llama la atención el contraste existente entre la decidida apuesta de las empresas por la movilidad electrificada y el desconocimiento en materia de electrificación de los conductores que tienen que conducir esos vehículos.

El estudio refleja una recuperación de la confianza de las empresas en las energías alternativas a corto plazo. El 72% de las empresas ya usa vehículos con energías alternativas, y el 15% considera hacerlo en los próximos tres años. Entre las diferentes tecnologías de electrificación que se implementarán, un 57% apostará por los híbridos, un 50% por los eléctricos y un 44% por los híbridos enchufables.

Aún hay cosas por mejorar

Las empresas demandan una simplificación de las ayudas y una mejor red de carga. Como respuesta, el 100% de las empresas ya está desarrollando, o va a desarrollar una estrategia propia de carga; y ofrecerán apoyo financiero para el desarrollo de puntos de carga en el lugar de trabajo y/o en los domicilios de los empleados.

Estas iniciativas contrastan con la percepción y conocimiento de los conductores corporativos acerca de la movilidad electrificada. Los conductores se mantienen reticentes a cambiar a la movilidad eléctrica: un 77% manifiesta que no cambiaría su vehículo actual por uno eléctrico, aunque el 41% de los que han conducido un vehículo eléctrico sí lo cambiaría.

El informe refleja que un 47% de los conductores desconoce si es más barato repostar diésel o gasolina o cargar un eléctrico; un 14% cree que repostar es más barato y solo un 30% asegura que la recarga es más económica. Tampoco están familiarizados con conceptos como el consumo de la batería (48%), su capacidad (42%) o los tipos de cargadores (36%).

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En cuanto a la recarga, el 38% de los conductores corporativos afirma que una espera superior a 24 minutos invalida la viabilidad de sus rutas, situando el 'umbral de paciencia' máximo en carretera en los 38 minutos.