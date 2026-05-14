Con más de seis décadas de historia a sus espaldas, Baic inicia una nueva etapa en el mercado español con el lanzamiento de la mano de Julián Alonso y grupo Invicta del X75, un SUV de tamaño medio con el que busca consolidar su expansión internacional.

Fundada en 1958 bajo el nombre de Beijing Automotive Industry Corporation, la compañía forma parte de uno de los mayores conglomerados automovilísticos de China y se sitúa entre los cinco fabricantes más importantes del país asiático. Su crecimiento durante los últimos años ha sido especialmente notable, hasta el punto de superar ya los 37 millones de vehículos vendidos en todo el mundo y mantener presencia comercial en más de 140 países. Toda esta estructura industrial y tecnológica sirve de base para el desembarco de una marca que quiere posicionarse en España como una alternativa competitiva dentro del segmento SUV.

Baic X75, el SUV chino asequible y de acabados “casi” Premium / Baic

El modelo encargado de abrir esta nueva etapa es el Baic X75, un SUV familiar de 4,75 metros de longitud diseñado para competir en uno de los segmentos con mayor demanda del mercado europeo.

La firma china apuesta por una imagen robusta y moderna, marcada por líneas aerodinámicas y una presencia visual contundente, alineada con la nueva identidad estética de la marca. El frontal presenta una apariencia tecnológica y sofisticada, mientras que la carrocería apuesta por superficies limpias y proporciones equilibradas que buscan transmitir sensación de amplitud y dinamismo.

Baic quiere posicionar al X75 como un modelo capaz de ofrecer un elevado nivel de equipamiento sin disparar el precio final, una estrategia que ya ha utilizado con éxito en otros mercados internacionales y que ahora pretende replicar en España.

Baic quiere posicionar al X75 como un modelo capaz de ofrecer un elevado nivel de equipamiento sin disparar el precio final / Baic

El habitáculo, de calidad casi Premium destaca por una configuración muy digitalizada, protagonizada por tres pantallas y una central táctil HD de 12,3 pulgadas. Entre los elementos más destacados figuran el gran techo panorámico de 1,3 metros, los asientos de cuero calefactados, ventilados y con función de masaje, además de climatización bizona y cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

Baic también pone el foco en la seguridad y las ayudas a la conducción, incorporando asistentes avanzados y tecnologías de apoyo que incluyen un sistema de estacionamiento completamente automático. Todo ello busca reforzar la percepción de calidad y convertir al X75 en una de las propuestas más completas de su categoría por relación entre equipamiento y precio.

Baic también pone el foco en la seguridad y las ayudas a la conducción / Baic

Más allá del producto en sí, Baic llega a España respaldada por una importante capacidad industrial y tecnológica. El grupo cuenta con más de 20 centros de producción en China y una extensa red internacional con fábricas y centros de ensamblaje en diferentes mercados estratégicos.

La compañía mantiene además una fuerte apuesta por la electrificación y la movilidad inteligente, áreas en las que ha intensificado sus inversiones durante los últimos años. Solo en 2024 destinó alrededor de 1.900 millones de dólares a investigación y desarrollo, apoyándose en un equipo de 12.000 profesionales dedicados a I+D y una cartera que supera las 35.000 patentes registradas.

La marca busca ofrecer un equilibrio entre prestaciones, confort de marcha y eficiencia para el uso familiar diario / Baic

El Baic X75 llega al mercado español con una motorización gasolina turboalimentada de 177 CV y 305 Nm de par máximo, asociada a una caja automática de doble embrague y siete velocidades. Su velocidad máxima es de 200 km/h y el consumo se sitúa cerca de los 8 litros. Dispone de 3 modos de conducción y dos modos de suspensión.

Con esta configuración, la marca busca ofrecer un equilibrio entre prestaciones, confort de marcha y eficiencia para el uso familiar diario y con acabados casi Premium como bien definió Manuel García Escudero, director comercial.

El nuevo SUV está disponible en España desde 34.995 euros al contado o desde 29.995 euros financiado, cifras con las que Baic pretende posicionarse como una de las opciones con mejor relación valor-precio dentro de su segmento. A ello se suma una garantía oficial de cinco años o 100.000 kilómetros, reforzando así la confianza de una marca que inicia oficialmente su ofensiva comercial en el mercado español.

Grupo Invicta de Julián Alonso, Importador de Baic en España

El burgalés Julián Alonso es el presidente del grupo automovilístico Julián Automotive e Invicta Motor ubicado en Burgos y que importa diversas marcas, entre ellas Baic, que ya cuenta con casi 30 concesionarios en España . Grupo Julián Automotive tiene más de 55 años de experiencia en el sector y es el mayor concesionario con 66,000 m² dedicados a la automoción. Ofrece 10 exposiciones independientes con una amplia variedad de vehículos y un servicio postventa equipado con la última tecnología.

Grupo Julián es representante de más de 20 marcas oficiales de automóviles y más de 21 marcas oficiales de motos.

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Julián Alonso, empresario adelantado y proactivo, apostó hace años por el automóvil chino y la micromovilidad y entre sus próximos objetivos está el montar una planta de ensamblaje de coches en Castilla/León o País Vasco. Alonso manifestó que “a través de un enfoque de ensamblaje en CKD (completamente desarmado), se podría contribuir al crecimiento económico local y al mismo tiempo ofrecer vehículos de calidad a precios competitivos en el mercado”.