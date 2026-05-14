Android Auto cambia para siempre: Google prepara la mayor revolución de su sistema en años

Google quiere transformar por completo la experiencia dentro del coche. Android Auto recibirá durante los próximos meses una de las actualizaciones más importantes de su historia, con cambios centrados en el diseño, la inteligencia artificial y el entretenimiento.

La compañía asegura que Android Auto ya está presente en más de 250 millones de vehículos y busca convertirlo en una extensión mucho más inteligente y natural del móvil.

Google quiere transformar por completo la experiencia dentro del coche / Android

Nuevo diseño y una interfaz más moderna

Uno de los cambios más visibles llegará con la adopción del lenguaje Material 3 Expressive, heredado de las últimas versiones de Android. El sistema estrenará nuevas animaciones, tipografías renovadas y una interfaz mucho más adaptable.

Android Auto podrá ajustarse mejor a cualquier formato de pantalla, incluyendo diseños circulares o paneles con formas menos convencionales.

Llegan los widgets y la navegación inmersiva

Otra gran novedad será la incorporación oficial de widgets en la pantalla principal. Mientras la navegación esté activa, los usuarios podrán acceder rápidamente a información útil sin abandonar el mapa.

Además, Google Maps estrenará una navegación inmersiva con gráficos en 3D donde aparecerán edificios, señales, semáforos o carriles destacados para facilitar la conducción.

Widgets en la pantalla principal / Android

YouTube aterriza oficialmente en Android Auto

Por primera vez, Android Auto tendrá soporte oficial para aplicaciones de vídeo. Entre ellas estará YouTube, que permitirá reproducir contenido directamente desde la pantalla del coche.

Google también ha confirmado compatibilidad con reproducción en alta definición y hasta 60 imágenes por segundo.

Gemini entra en el coche

La inteligencia artificial será otra de las protagonistas. Android Auto integrará funciones basadas en Gemini, el nuevo sistema de IA de Google.

Gracias a ello, el coche podrá entender mejor el contexto de mensajes o notificaciones y ofrecer respuestas automáticas mucho más precisas. También será capaz de ejecutar órdenes más complejas mediante comandos de voz.

Google Gemini en la pantalla del coche / Android

Funciones exclusivas para coches con Google integrado

Los vehículos equipados con Android Automotive, el sistema operativo nativo de Google para automóviles, recibirán además funciones avanzadas.

Entre ellas destacan asistentes capaces de interpretar avisos del vehículo, guiado inteligente de carril mediante cámaras o incluso videollamadas integradas a través de plataformas como Zoom.

Un cambio que llegará poco a poco

Google ha confirmado que todas estas novedades se desplegarán progresivamente a lo largo de este año.

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El objetivo es claro: convertir Android Auto en mucho más que un sistema de navegación y hacerlo evolucionar hacia una plataforma inteligente, conectada y multimedia integrada completamente en la experiencia de conducción.